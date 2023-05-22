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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

20 ألف جنيه زيادة .. الأسعار الجديدة لأرخص سيارات هيونداي في مصر

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2023

ارتفعت أسعار السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من جديد داخل السوق المحلي، وذلك بنسبة تتراوح بين 20 و 21 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وعلى الرغم من ذلك تظل تلك السيارة هي ارخص نسخة تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في السوق المصري.

 هيونداي اكسنت RB موديل 2023 

تعرف على سعر السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

 هيونداي اكسنت RB موديل 2023 

تقدم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بمكيف هواء، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، بالإضافة إلى اعتمادها فنيًا على ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة اجمالية قدرها 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 هيونداي اكسنت RB موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 وفقًا لاخر تحديث 

 

الفئة الاولى هيونداي اكسنت RB موديل 2023 شهدت زيادة قدرها 20 ألف جنيه، بسعر يصل لـ 480 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية هيونداي اكسنت RB موديل 2023 بزيادة قدرها 20 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 490 ألف جنيه بدلاً من 470  ألف جنيه.

 

الفئة الثالثة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 ارتفعت بقيمة قدرها 20 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 505 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه.

 

الفئة الرابعة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 شهدت زيادة سعرية بلغت 21 ألف جنيه، حيث ارتفعت من 499 ألف جنيه إلى 520  ألف جنيه.

 

الفئة الخامسة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 جاءت بزيادة قدرها 21 ألف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 530  ألف جنيه بدلاً من 509 ألف جنيه.

 هيونداي اكسنت RB موديل 2023 
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