عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي توسان في السوق المصري .. صور

هيونداي توسان
هيونداي توسان

تقدم السيارة هيونداي توسان داخل السوق المصري عبر 7 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و 40 ألف جنيه، حتى مليون و 365 ألف جنيه، وتعتد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV، التي يقدمها الصانع الكوري الجنوبي في مصر.

حمالة الأسية وبأرخص سعر للمستعمل.. هيونداي فيرنا 2007

هيونداي النترا HD موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

هيونداي توسان

اعرف سعر ومواصفات السيارة هيونداي توسان داخل السوق المصري 

هيونداي توسان

مواصفات السيارة هيونداي توسان 

تضم السيارة هيونداي توسان جنوط رياضية أنيقة، مع شبكة أمامية عصرية ذات فتحات متعددة المقاطع، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل، مع أقطاب ثنائية على جانبي السقف، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز.

هيونداي توسان

وتحتوي السيارة هيونداي توسان على مكابح عالية الأداء، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية للحماية، وقفل مركزي للامان، ومكيف هواء، بينما تستمد قدرات الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية طراز DSG تتكون من 7 سرعات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

هيونداي توسان

وتعتمد السيارة هيونداي توسان على محرك بقوة 180 حصانا، رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1600 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9 ثواني.

هيونداي توسان

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان موديلات 2022 المطروحة في مصر 

الفئة الأولى بسعر 1,040,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,075,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,155,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,265,000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 1,275,000 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 1,355,000 جنيه.

الفئة السابعة بسعر 1,365,000 جنيه.

هيونداي توسان السوق المصري هيونداي توسان السيارة هيونداي توسان الأسعار الرسمية سيارة هيونداي توسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

مسؤول عربي يكشف مفاجآت بشأن حضور أمير قطر قمة جدة

بـ صورة لـ مرتضى منصور | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

يتفاوض لتدريب الزمالك .. موسيماني يصعق جماهير الأهلي بـ 3 صدمات

خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي قبل مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

الاسعار الجديدة لـ نيسان صني بعد طرح موديل 2024 .. صور

سعر أغلى سيارة من ستروين في مصر موديل 2023 .. صور

تعديل اكثر قوة من منهارت لـ رينج روفر سبورت .. 644 حصانا |صور

ستروين C4 موديل 2023 .. اعرف سعرها الجديد بمصر

جيلي GX3 برو 2024 الجديدة كليًا تقترب من السوق المصري .. تفاصيل

السعر الجديد لارخص سيارات ستروين في مصر "موديل 2023" .. صور

قائمة بأحدث أسعار سيارات جاك المطروحة في مصر.. صور

حمالة الأسية وبأرخص سعر للمستعمل.. هيونداي فيرنا 2007

ترشيحاتنا

أبو الغيط : عودة سوريا لجامعة الدول شأن عربي | فيديو

أبو الغيط: تشكيل لجنة من خمس دول خاصة بسوريا

الوضع مؤسف بالسودان | وزير الخارجية السعودي : نتعاون مع أمريكا للوصول لهدنة

بشار الأسد يغادر جدة بعد انتهاء القمة العربية ولقائه ولي العهد السعودي

السعودية ترد على رسالة بوتين والرئيس الصيني لـ القمة العربية بجدة.. فيديو

إنهاء الحرب.. مبعوث مجلس السيادة السودانى يشيد بمبادرة السعودية وأمريكا بـ قمة جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاليماري محشي.. أحلى من المطاعم

رغم احتوائها على السكر.. فوائد غير متوقعة لتناول المربى

فستان شفاف.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان

هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟.. تفاصيل صادمة

فيديو

بعد 50 عاما على انفصالها.. ارتداء سيدة عجوز فستان زفاف قررت الزواج من نفسها

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ