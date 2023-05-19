أسعار هيونداي توسان في السوق المصري .. صور

تقدم السيارة هيونداي توسان داخل السوق المصري عبر 7 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و 40 ألف جنيه، حتى مليون و 365 ألف جنيه، وتعتد هذه النسخة واحدة من اشهر السيارات الرياضية من عائلة الـ SUV، التي يقدمها الصانع الكوري الجنوبي في مصر.

هيونداي توسان

اعرف سعر ومواصفات السيارة هيونداي توسان داخل السوق المصري

هيونداي توسان

مواصفات السيارة هيونداي توسان

تضم السيارة هيونداي توسان جنوط رياضية أنيقة، مع شبكة أمامية عصرية ذات فتحات متعددة المقاطع، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة، بالاضافة إلى مصابيح أمامية حادة الشكل، مع أقطاب ثنائية على جانبي السقف، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز.

هيونداي توسان

وتحتوي السيارة هيونداي توسان على مكابح عالية الأداء، ومثبت سرعة، ووسائد هوائية للحماية، وقفل مركزي للامان، ومكيف هواء، بينما تستمد قدرات الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية طراز DSG تتكون من 7 سرعات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

هيونداي توسان

وتعتمد السيارة هيونداي توسان على محرك بقوة 180 حصانا، رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1600 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9 ثواني.

هيونداي توسان

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي توسان موديلات 2022 المطروحة في مصر

الفئة الأولى بسعر 1,040,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,075,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,155,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,265,000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 1,275,000 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 1,355,000 جنيه.

الفئة السابعة بسعر 1,365,000 جنيه.