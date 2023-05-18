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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حمالة الأسية وبأرخص سعر للمستعمل.. هيونداي فيرنا 2007

هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا، واحدة من ابرز السيارات التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية داخل السوق المصري، حيث اكتسبت شعبية كبيرة في مصر نسبة إلى الاعتمادية، بالإضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة.

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كما حققت السيارة سمعة طيبة من ناحية قلة الأعطال والجانب الاعتمادي، وسهولة صيانتها، بالإضافة إلى سعرها المناسب ومعرفتها جيدًا، حيث يمكن شراؤها وإعادة بيعها بسهولة كبيرة، مقارنة ببعض السيارات الأخرى الغير منتشرة.

هيونداي فيرنا

حمالة الاسية وبأرخص سعر للمستعمل .. هيونداي فيرنا 2007  

 

وظهرت السيارة هيونداي فيرنا عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات الكترونيًا، وهي في حالة جيدة مع طلاء محدث باللون الأزرق الداكن، واشارات المعلومات الخاصة بها أن تلك النسخة تنتمي إلى موديلات 2007، مع احتفاظها بحالة الفبريقا من الداخل.

 

وقطعت تلك النسخة بحسب البيانات مسافة قدرها 200 ألف كليومتر، وتضم إضافة كسوة داخلية من الجلد للمقاعد، مع تمتعها بنظام صوتي ترفيهي، ومكيف للهواء، وناقل سرعات يدوي مانيوال، مكون من 5 نقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

هيونداي فيرنا

وحصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 على محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 106 حصانا عند 5800 دورة في الدقيقة، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 

 

تقدم السيارة هيونداي فيرنا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 145 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا فيرنا 2007 هيونداي فيرنا 2007 أرخص سعر للمستعمل السيارات

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