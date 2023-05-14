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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ثاني أرخص سيارة تقدمها شركة ميتسوبيشي في مصر .. اعرف سعرها الان

ميتسوبيشي ميراج 2023
ميتسوبيشي ميراج 2023

استطاعت شركة ميتسوبيشي عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، أن تحتوي السوق المصري بالعديد من الموديلات المتنوعة، سواء كانت من ناحية التصميم الهيكلي، أو القدرات الفنية، أو من الناحية السعرية، حيث تقدم نسختها ميراج موديل 2023 من فئة الهاتشباك، والتي تعد هي ثاني ارخص سيارة مطروحة من الصانع الياباني بعد قرينتها اتراج.

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي موديل 2023 .. صور

سعر جديد لـ ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 داخل السوق المصري

ميتسوبيشي ميراج 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ثاني ارخص سيارة تقدمها شركة ميتسوبيشي في مصر "ميراج 2023".

 

مواصفات السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023

 

ترتكز السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 على جنوط رياضية، مع وجود سبويلر خلفي رياضي، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى عدد 4 ابواب، وسعة تخزين مناسبة، إلى جانب نظام الغلق المركزي، وشبكة أمامية باللون الاسود تحتوي على بعض اللمسات الحمراء.

ميتسوبيشي ميراج 2023

ودعمت السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 بمصابيح حادة المظهر، وطلاء خارجي يتنوع بين اللون الارزق والرمادي، والبنفسجي والاحمر، بالاضافة إلى اللون الاسود والفضي والاصفر، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك 1200 سي سي، 3 سلندر.

ميتسوبيشي ميراج 2023

ويتمكن محرك السيارة من ضخ قوة اجمالية قدرها 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى انتقال الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية بتقنية الجر الامامي للعجلات، إلى جانب وجود عدة تجهيزات تتضمن مكابح ABS، ووسائد هوائية للحماية، وبرنامج EBD و TPMS لمتابعة ضغط الاطارات، و HSA للمساعدة على خوض المرتفعات.

 

السعر الرسمي للسيارة ميراج موديل 2023 "ثاني ارخص سيارات ميتسوبيشي" في السوق المصري 

 

تم طرح السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ 480 الف جنيه وفقًا لاحدث قائمة سعرية.

ميتسوبيشي ثاني ارخص سيارة ميراج تقنية الفيديو السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023

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