السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها ميتسوبيشي موديل 2023 .. صور

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية المقدمة داخل السوق المصري، وشملت هذه الزيادة النسخة ميراج والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، بالاضافة إلى اكليبس كروس اكاسبندر العائلية، إلى جانب ارخص طرازات ميتسوبيشي في مصر وهي النسخة اتراج موديل 2023.

سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وشهدت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، زيادة سعرية هي الاحدث خلال شهر مايو بلغت 20 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات واحدث اسعار ارخص سيارات ميتسوبيشي في مصر "اتراج" موديل 2023

سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

جاءت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بعدد من تجهيزات الحماية تتضمن، مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى عدد 2 وسائد هوائية امامية AIRBAGS، وخاصية التحكم في الثبات ASC، والمساعدة على تجاوز المرتفعات HSA، ودعم الفرامل BA، ومتابعة ضغط الاطارات.

سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتضم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 مكيف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، عجلة قيادة قابلة للتعديل، و مراّه تعتيم داخلية، ومقاعد من القماش، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، مع ابعاد خارجية تقدر بـ 4305 مم للطول الكلي، و 1670 مم للعرض الكلي.

سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتستمد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 76 حصانا، اما عن عزم الدوران فيبلغ 100 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات CVT سداسي النقلات "اوتوماتيكي" بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 داخل السوق المصري

ارتفع سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بقيمة بلغت 20 الف جنيه، وبذلك يصل سعرها الرسمي إلى 465 ألف جنيه بدلاً من 445 ألف جنيه.