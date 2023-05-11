سعر أرخص سيارة جديدة تقدمها سوزوكي في مصر.. صور

تحتل السيارة سوزوكي اسبريسو لقب أرخص سيارة "زيرو" داخل السوق المصري، على الرغم من زيادة أسعارها خلال شهر مايو الجاري، والتي قدرت بـ 65 ألف جنيه، لتشمل الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه النسخة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر أرخص سيارة جديدة تقدمها سوزوكي في مصر

ارخص سيارة تقدمها سوزوكي في مصر

تعرف على مواصفات السيارة سوزوكي اسبريسو

تأتي السيارة سوزوكي اسبريسو بعداد رقمي، مع نظام صوتي ترفيهي، بينما ترتكز على جنوط 14 بوصة، كما تضم الخارجي مصابيح أمامية حادة الشكل، وفتحات هوائية متعددة المقاطع بالمقدمة، ومفهوم رباعي الأبواب، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2380 مم.

ارخص سيارة تقدمها سوزوكي في مصر

وحصلت السيارة سوزوكي اسبريسو على قفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي أمامي، مع وجود مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD، ونظام الحماية عبر الوسائد الهوائية بعدد 2 AIRBAGS للمقاعد الأمامية.

ارخص سيارة تقدمها سوزوكي في مصر

وتمتلك السيارة سوزوكي اسبريسو منظومة فنية تضم ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات بتقنية الدفع الأمامي، بالإضافة إلى محرك سعة 1000 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 67 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 90 الف نيوتن/متر، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 4.6 لتر/100 كم.

ارخص سيارة تقدمها سوزوكي في مصر

طول السيارة 3565 مم.

عرض السيارة 1520 مم.

الارتفاع 1549 مم.

ارتفاع الخلوص الأرضي 180 مم.

حجم مساحة حقيبة التخزين 239 لتر.

ارخص سيارة تقدمها سوزوكي في مصر

سعر أرخص سيارة تقدمها سوزوكي في مصر بعد زيادات مايو

تقدم السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات في الوقت الحالي بسعر رسمي يبلغ 364 ألفا و900 جنيه.