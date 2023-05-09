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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سوزوكي فيتارا بالسوق المصري .. صور

سوزوكي فيتارا
سوزوكي فيتارا

ارتفعت القائمة السعرية لجميع اصدارات شركة سوزوكي اليابانية المطروحة داخل السوق المصري، وشملت حركة الزيادات الجديدة التي حدثت خلال الساعات الماضية، النسخة سوزوكي فيتار التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية SUV.

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 سوزوكي فيتارا 

وسجلت السيارة سوزوكي فيتارا زيادة بلغت 90 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا، لتبدأ اسعار السيارة حاليًا بقيمة قدرها 824.900 ألف جنيه، وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة في مصر، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

 سوزوكي فيتارا 

مواصفات السيارة سوزوكي فيتارا 

حصلت السيارة سوزوكي فيتارا على شاشة ملونة قياسها 7 بوصة، تعمل على عرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة تدعم ايضا التطبيقات الذكية، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية بخاصية الطي.

 سوزوكي فيتارا 

وتتمتع السيارة سوزوكي فيتارا بمحرك 120 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، ينتج 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 سوزوكي فيتارا 

وترتكز السيارة سوزوكي فيتارا على قاعدة عجلات طولها 2500 مم، مدعوم بجنوط رياضية تصل لـ 17 بوصة، مع وجود اضاءة LED، وشبكة أمامية متعددة الفتحات، واشارات ضوئية بالمرايات الجانبية، مع وجود انظمة المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الالكتروني EBD، والمساعدة على خوض المرتفعات والمنحدرات.

 سوزوكي فيتارا 

احدث اسعار سوزوكي فيتارا بالسوق المصري

الفئة الاولى ONE TONE بسعر 824.900 ألف جنيه بدلاً من 734.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية TWO TONE بسعر 834.900 ألف جنيه بدلاً من 744.900 ألف جنيه.

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