سوزوكي سيلاريو ثاني ارخص سيارة في مصر.. أعرف سعرها الان

تعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو هي ثاني ارخص سيارة تقدمها الشركة اليابانية في مصر، بعد النسخة الشهيرة اسبريسو، والتي شهدت زيادة سعرية خلال الساعات القليلة الماضية قدرها 40 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا.

بينما ارتفعت اسعار السيارة سوزوكي سيلاريو والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة تراوحت بين 45 ألف و 60 ألف جنيه، بحسب الفئات المقدمة، وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة بشكل تفصيلي، إلى جانب استعراض ابرز مواصفتها الفنية.

سوزوكي سيلاريو

تضم السيارة سوزوكي سيلاريو محرك بقوة 65 حصانا، سعة 1000 سي سي، ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يتمكن من انتاج 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة اوتوماتيكي للفئة الرابعة عالية التجهيز.

سوزوكي سيلاريو

بينما تأتي الفئات الاخرى بناقل سرعات "مانيوال"، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومن المعرف عن السيارة الجانب الموفر والاقتصادي لاستهلاك الوقود، حيث تستهلك مايقرب من 3.7 لتر وذلك عندما تخضو مسافات قدرها 100 كيلومتر.

سوزوكي سيلاريو

احدث اسعار السيارة سوزوكي سيلاريو في السوق المصري

ارتفع سعر الفئة الاولى مانيوال بقيمة قدرها 45 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 374.90 ألف بدلاً من 329.900 ألف جنيه.

وشهدت الفئة الثانية مانيوال زيادة قدرها 45 الف جنيه ايضا، حيث قدمت بسعر رسمي يبلغ 384.900 ألف جنيه بدلاً من 339.900 ألف جنيه.

وجاءت الفئة الثالثة مانيوال بنفس قيمة الزيادة والتي بلغت 45 ألف جنيه، ليرتفع سعرها من 349.900 ألف إلى 394.900 ألف جنيه.

وشهدت الفئة الرابعة والتي تقدم بناقل سرعات أوتوماتيكي، زيادة اجمالية بلغت 60 ألف جنيه، ليصبح السعر الرسمي للسيارة بـ 459.900 ألف جنيه بدلاً من 399.900 ألف جنيه.