سعر جديد لـ ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 داخل السوق المصري

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية المطروحة داخل السوق المصري، ومنها النسخة اكسابندر موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، وشهدت تلك النسخة زيادة بلغت 50 ألف جنيه لجميع الفئات المقدمة محليًا.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

اعرف مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 واحدث اسعارها في مصر خلال شهر مايو

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

تتوافر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة انتاجية بلغت 104 حصانا، و 141 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات "دفع أمامي".

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

تصل السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.8 ثانية، تستهلك السيارة نسبة وقود تقدر بـ 5 لترات عندما تخوض مسافات 100 كم، بينما تضم العديد من التجهيزات منها وسائد هوائية أمامية، ومكابح ABS و EBD، و نظام إيموبليزر ضد السرقة.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 على جنوط 16 بوصة، وقفل مركزي للابواب، وعدد 4 زجاج كهربائي، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات، وتجهيزات اخرى تتضمن زر تشغيل وايقاف المحرك، وحساسات ركن خلفية، وعجلة قيادة متعددة المهام.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في السوق المصري لشهر مايو

الفئة الاولى ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بسعر 810 ألف جنيه بدلاً من 760 ألف جنيه.

الفئة الثانية ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بسعر 850 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه.