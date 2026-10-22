القبض على سيدة تمارس مهنة السايس بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بممارسة مهنة منادى سيارات وإجباره على دفع مبلغ مالى "دون وجه حق" نظير توقف سيارته بأحد الشوارع بالقاهرة.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وبسؤاله أقر بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بالتعدى عليه بالسب لعدم دفع مبلغ مالى مقابل ركن سيارته.





أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (حارسة عقار - مقيمة بذات الدائرة)، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





