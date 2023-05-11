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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي النترا HD موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2023

اكتسبت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، كأحد اشهر الطرازات التي تحمل شعار الصانع الكوري الجنوبي من عائلة السيدان، والتي يتم تقديمها محليًا من بسعر رسمي يبدأ من 560 ألف جنيه، وعبر 4 فئات من التجهيزات.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 وحدث الاسعار الرسمية الخاصة بها داخل السوق المصري.

 

هيونداي النترا HD موديل 2023 

تأتي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 من خلال 4 فئات من التجهيزات، تضم مكيف هواء، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، وعدد 4 زجاج كهربائي، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 402 لتر، وبنسبة طول كلي بلغت 4505 مم، و 1541 مم للعرض.

 

وتحتوي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 على تجهيزات اخرى تتضمن، وسائد هوائية بعدد 2 AIRBAGS للمقاعد الامامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، مع مكابح EBD، وتعمل جميع الفئات عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء رباعي النقلات بتقنية الدفع الامامي.

هيونداي النترا HD موديل 2023 

وتستمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 121 حصانا، وعزم دوران يبلغ 156 نيوتن/متر، وبهذه القدرات تصل مدة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية.

 

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 في السوق المصري.

 

فئة اولى أوتوماتيك هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 560,000 جنيه.

فئة ثانية أوتوماتيك هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 570,000 جنيه.

فئة ثالثة أوتوماتيك هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 585,000 جنيه.

فئة رابعة أوتوماتيك هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 595,000 جنيه.

هيونداي النترا هيونداي النترا HD موديل 2023 الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا HD السوق المصري

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