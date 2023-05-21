سعر هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد في مصر .. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية "هيونداي"، العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين فئة الهاتشباك، والكروس اوفر والـ SUV الرياضية، بالاضافة إلى فئة السيدان، ومنها النسخة اكسنت HCI الجيل الجديد، والتي تختلف عن اصدار RB الشهير مع الاحتفاظ باللقب "اكسنت".

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد في مصر واهم مواصفاتها الفنية.

هيونداي اكسنت HCI

الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي اكسنت HCI

الطول الكلي 4440 مم.

العرض الكلي 1729 مم.

الارتفاع الكلي 1460 مم.

ارتفاع عن الارض "الخلوص الارضي" 150 مم.

قاعدة العجلات 2600 مم.

سعة حقيبة التخزين الخلفية 480 لتر.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

هيونداي اكسنت HCI

القدرات الفنية للسيارة هيونداي اكسنت HCI

محرك 1400 سي سي.

4 سلندر "رباعي الاسطوانات".

ناقل حركة أوتوماتيك.

6 سرعات.

جر أمامي.

قوة اجمالية بلغت 99 حصانا.

132 نيوتن/متر من عزم الدوران.

سرعة قصوى 180 كم/ساعة.

تسارع من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 11.3 ثانية.

استهلاك وقود بنسبة 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي اكسنت HCI

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد في السوق المصري لموديلات 2022.

الفئة الاولى SMART SAFETY أوتوماتيك بسعر 585 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMART FUN أوتوماتيك بسعر 605 ألف جنيه.

الفئة الثالثة SMART PLUS أوتوماتيك بسعر 630 ألف جنيه.