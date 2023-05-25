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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسعار الجديدة لـ هيونداي أكسنت RB وإلنترا HD موديل 2023

هيونداي أكسنت RB
هيونداي أكسنت RB وإلنترا HD موديل 2023

شهدت السيارة هيونداي أكسنت RB وقرينتها من فئة السيدان إلنترا HD لموديلات 2023، زيادة سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي قدرت بـ 20 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة في السوق المصرية.

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وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الجديدة للسيارة هيونداي أكسنت RB وإلنترا HD موديل 2023 في مصر. 

هيونداي اكسنت RB موديل2023

هيونداي أكسنت RB موديل2023

تستمد السيارة هيونداي أكسنت RB موديل2023  قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بقوة إجمالية بلغت 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية، بالإضافة إلى اعتمادها على ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

هيونداي اكسنت RB موديل2023

أسعار السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2023 

ارتفعت أسعار الفئة الأولى من 460 ألف جنيه إلى 480 ألف جنيه، كما شهدت الفئة الثانية زيادة سعرية لتصل إلى 490 ألف جنيه بدلاً من 470  ألف جنيه، و505 آلاف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه للفئة الثالثة، وجاءت الفئة الرابعة بزيادة قدرها 21 ألف جنيه ليبلغ سعرها الرسمي 520 ألف جنيه بدلاً من 499 ألف جنيه، و530 ألف جنيه بدلاً من 509 آلاف جنيه للفئة الخامسة كاملة التجهيزات.

هيونداي إلنترا HD موديل 2023

هيونداي إلنترا HD موديل 2023

تصل السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 من نقطة السكون إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات، بقوة إجمالية بلغت 121 حصانا، و156 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات "جر أمامي"، وسرعة قصوى تصل لـ 182 كم/ساعة.

هيونداي النترا HD موديل 2023

أسعار السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023

يبلغ سعر الفئة الأولى نحو 580 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه، و590 ألف جنيه بدلاً من 570 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما جاءت الفئة الثالثة بقيمة قدرها 605 آلاف جنيه بدلاً من 585 ألف جنيه، وارتفعت أسعار الفئة الرابعة عالية التجهيز من 595 ألف جنيه إلى 615 ألف جنيه.

هيونداي اكسنت النترا هيونداي اكسنت RB تقنية الفيديو

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