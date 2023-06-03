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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 الجديدة

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي في مصر عن طرح موديل 2024 الجديد من السيارة طراز أكسنت RB خلال بداية شهر يونيو الحالى .

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

أوضح وكيل هيونداي ، أن السيارة أكسنت RB موديل 2024 ، تأتى ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعر موديلها الجديد 19 الف جنيه عن الموديل السابق .

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وتاتى السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 ، بنفس المواصفات الفنية للموديل السابق ، حيث تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

و تستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

 

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024، بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وقاعدة عجلات بطول 2570 مم، وتصل مساحة حقيبة السيارة الخلفية الي 389 لترًا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

وتم تجهيز السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024، بوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة تنبيه ضد السرقة، ونظام تنبيه عدم ارتداء حزام الأمان، ونظام تنبيه تجاوز السرعة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، ومخارج AUX، وUSB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وأزرار للتحكم في وسائل الترفيه، ومثبت سرعة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

اما عن أسعار هيونداي أكسنتRB  الجديدة 2024 : 

- فئة GL بسعر 499 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه .

- فئة SR بسعر 509 ألف جنيه بدلاً من 490  ألف جنيه .

- فئة  DAB ABS بسعر 524 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه .

- فئة هاي لاين بسعر 539 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه .

- فئة أعلى فئة بسعر 549 ألف جنيه بدلاً من 530 ألف جنيه .

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