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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي تطرح موديلات 2024 من النترا HD .. اعرف سعرها

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2024

تواصل العلامة التجارية الكورية "هيونداي"، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024 من النسخة الشهيرة "النترا" HD، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث يتم طرحها عبر 4 فئات من التجهيزات وبسعر يتراوح بين 615 ألف و 650 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة هيونداي النترا HD بعد طرح موديل 2024 في السوق المصري، إلى جانب استعراض أبرز المواصفات الفنية للسيارة.

هيونداي النترا HD موديل 2024

 

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

 

تأتي السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بنفس المواصفات الفنية السابقة، حيث تتمتع بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى القدرة على الانطلاق من نقطة السكون حتى الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.3 ثانية.

هيونداي النترا HD موديل 2024

دعمت السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 4 سرعات "جر أمامي"، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.6 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 182 كم/ساعة.

هيونداي النترا HD موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 615 ألف جنيه بدلاً من 580 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 625 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 640 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر 650 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه.

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