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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 85 ألف جنيه فقط .. اركب أشهر سيارة من هيونداي

هيونداي اكسنت موديل
هيونداي اكسنت موديل 1998

تمكنت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري للسيارات، نسبة إلى تاريخها الكبير وإصداراتها الاعتمادية، ومنها النسخة الشهيرة أكسنت موديل 1998 التي تنتمي إلى عائلة السيدان.

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هيونداي اكسنت موديل 1998

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998، عبر احد المواقع المتخصصة في مجال بيع السيارات الكترونيًا، وهي في حالة جيدة، حيث تتمتع بطلاء خارجي محدث باللون الاخضر، بالاضافة إلى تمتعها بحالة جيدة من الداخل، شملت المقصورة والمقاعد.

هيونداي اكسنت موديل 1998

وتضم السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 نظام صوتي ترفيهي، ومقدمة مدببة تحتوي على مصابيح امامية انسيابية، وعدد 4 ابواب، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية مناسبة، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات يدوي "مانيوال" من 5 سرعات.

هيونداي اكسنت موديل 1998

اركب اشهر سيارة من هيونداي بهذا السعر 

 

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت موديل 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية بلغت 85 ألف جنيه.

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