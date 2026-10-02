حريق في شونة لتجميع قش الأرز بدكرنس دون خسائر فى الأرواح

شب حريق داخل شونة لتجميع قش الأرز بإحدى قرى مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، على مساحة تقدر بنحو فدان.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده بنشوب حريق داخل شونة لتجميع قش الأرز.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على امتدادها، بعيدا عن الأراضي الزراعية والمباني المجاورة وحظائر المواشي. أو امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحريق.