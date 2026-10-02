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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق في شونة لتجميع قش الأرز بدكرنس دون خسائر فى الأرواح

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسينى

شب حريق داخل شونة لتجميع قش الأرز بإحدى قرى مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، على مساحة تقدر بنحو فدان.

وتلقت  مديرية  أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده  بنشوب حريق داخل شونة لتجميع قش الأرز.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء، وتمكنت من محاصرة النيران والسيطرة على امتدادها، بعيدا  عن الأراضي الزراعية والمباني المجاورة وحظائر المواشي. أو امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات الحريق.

الدقهلىة حمايه مدنية دكرتس ضباط

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