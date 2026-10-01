محافظ الدقهلية يتابع انطلاق أعمال شركة نظافة جديدة بمدينة السنبلاوين

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق أعمال شركة النظافة الجديدة بمدينة السنبلاوين، والتي تتولى أعمال كنس الأتربة ورفع تجمعات القمامة من شوارع المدينة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري.

وأكد محافظ الدقهلية أن بدء أعمال الشركة الجديدة يأتي في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بالتنسيق مع أحمد عرفة لمتابعة أعمال الشركة ميدانيًا، والتأكد من انتظام أعمال النظافة ورفع المخلفات من الشوارع، والتزام العمال بالزي الرسمي، وتوفير المعدات اللازمة لأداء الأعمال على الوجه الأمثل.

كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة انتظام صرف مستحقات العمال شهريًا دون تأخير، بما يضمن استقرار وانتظام العمل وتحقيق المستهدف من أعمال النظافة بمدينة السنبلاوين، إلى جانب متابعة مستوى أداء الشركة وفقا للعقد المبرم.