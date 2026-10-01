في عيد ميلاده الـ 32.. مسيرة حافلة لتريزيجيه بالدوريات الأوروبية

يحتفل اليوم النجم المصري محمود حسن “تريزيجيه” بعيد ميلاده ال 32 وسط مسيرة احترافية مميزة.

وبدأ تريزيجيه مسيرته في فريق الأهلي المصري حيث أثبت تميزه في قطاع الناشئين ليتم تصعيده للفريق الأول في سن مبكرة.

وشارك تريزيجيه مع الأهلي في تحقيق عدد من البطولات منها دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية.

في عام 2015 رحل النجم إلى أوروبا عبر بوابة أندرلخت البلجيكي ثم انضم ل موسكرون.

وكانت محطة قاسم باشا هي نقطة التحول في مسيرة تريزييجه حيث توهج وسجل أهدافاً كثيرة.

وفي عام 2019 ارتدي قميص أستون فيلا الإنجليزي.

وفي البريميرليج، تحول تريزيجيه إلى بطل شعبي لدى جماهير الفيلانز عقب مساهمته في انقاذ الفريق من شبح الهبوط بموسم 2019-2020.

وعلى الرغم من تعرضه لإصابة قاسية بالرباط الصليبي، إلا أنه عاد أقوى وانضم الى باشاكشهر ثم طرابزون سبور التركي .

ومع مطلع موسم 2024، بدأ تريزيجيه فصلاً جديداً في المنطقة العربية حيث انضم لفريق الريان القطري على سبيل الإعارة سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.

ثم عاد للأهلي وسجل 18 هدفا.

وفي صيف 2026 انضم لدوري روشن للمحترفين عبر بوابة نادي الرياض السعودي في صفقة انتقال حر.