قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سجلوا الغياب واهتموا بالتقييمات وطبقوا لائحة الانضباط..تعليمات عاجلة لمديري المدارس اليوم
كلنا واحد.. «الداخلية» تُنظم احتفالات وزيارات للمسنين بمناسبة اليوم العالمى لكبار السن | صور
احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. أكاديمية البحث العلمي تتيح زيارة متاحفها العلمية لطلاب المدارس مجانًا
رئيس الوزراء العراقي يكشف موعد الانتهاء من ملف حصر السلاح في البلاد
الرئيس السيسي يُصدق على اتفاق «الوضع القانوني» للاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر
الدواجن تواصل الارتفاع.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس 1 أكتوبر
هل اكتشاف اتجاه القبلة الصحيح يستوجب إعادة الصلاة؟.. المفتي يجيب
«بمنحة 1.5 مليون يورو».. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق
بزيادة 4 جدد.. إدراج 40 جامعة مصرية في تصنيف التايمز العالمي 2027
بمناسبة نصر أكتوبر.. الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
ضبط شخصين بحوزتهما مخدرات.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاءات سيدة باقتحام منزلها بكفر الشيخ
العمل: الخميس المقبل إجازة بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الفرق بين .. اكس بنج جي 7 و لكزس ار زد 2027

اكس بنج جي 7 و لكزس ار زد 2027
اكس بنج جي 7 و لكزس ار زد 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكس بنج جي 7 و لكزس ار زد موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

تحتوي سيارة لكزس ار زد موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها .

محرك لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

يمكن لـ سيارة لكزس ار زد موديل 2027 ان تقوم بقطع مسافة 450 كم/ساعة، وبها قوة 408 حصان، وبها بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اكس بنج جي 7 موديل 2027

اكس بنج جي 7 موديل 2027

تمتلك سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 العديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها 
حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

محرك اكس بنج جي 7 موديل 2027

اكس بنج جي 7 موديل 2027

زودت سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 293 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 55.8 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 430 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكس بنج جي 7 موديل 2027

اكس بنج جي 7 موديل 2027

تباع سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 249 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الـ SUV الرياضية لكزس ار زد موديل 2027 اكس بنج جي 7 وسائل الأمان بـ لكزس ار زد محرك لكزس ار زد موديل 2027 سعر لكزس ار زد موديل 2027 صناعة السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

محمد ثروت

محمد ثروت يُعلن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية: لن أشارك في إهانة الفن المصري

منتخب مصر

بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية

قبل ساعات من خفض رسومها.. خطوات وإجراءات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا

محمد هاني

اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي

بالصور

قبل تطعيم الحصبة في المدرسة.. تحذير للأمهات من 8 أشياء لازم تعرفيها عن الطفل أولًا

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

عين الجمل.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله بانتظام؟

فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل
فوائد عين الجمل

فورد تكشف موستانج Dark Horse SC.. سوبر تشارج V8 بقوة 795 حصانا

فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC
فورد موستانج Dark Horse SC

فوائد التوت الأزرق.. فاكهة صغيرة تعالج أمراضا خطيرة

فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق
فوائد التوت الأزرق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد