الفرق بين .. اكس بنج جي 7 و لكزس ار زد 2027

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: اكس بنج جي 7 و لكزس ار زد موديل 2027، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

تحتوي سيارة لكزس ار زد موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها .

محرك لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

يمكن لـ سيارة لكزس ار زد موديل 2027 ان تقوم بقطع مسافة 450 كم/ساعة، وبها قوة 408 حصان، وبها بطارية سعة 77 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر لكزس ار زد موديل 2027

لكزس ار زد موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة لكزس ار زد موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ اكس بنج جي 7 موديل 2027

اكس بنج جي 7 موديل 2027

تمتلك سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 العديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها

حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor .

محرك اكس بنج جي 7 موديل 2027

اكس بنج جي 7 موديل 2027

زودت سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 293 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وعزم دوران 450 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 55.8 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي يصل إلي 430 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اكس بنج جي 7 موديل 2027

اكس بنج جي 7 موديل 2027

تباع سيارة اكس بنج جي 7 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 249 ألف جنيه .