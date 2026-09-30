سيارات كروس أوفر 2027 جديدة في مصر

يتوافر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان جوك، وام جى وان، وبى واى دى اتو 2، وكاي ي اكس 3 برو، وجاك JS4 .

نيسان جوك موديل 2027

تحصل سيارة نيسان جوك موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 115 حصان، وخزان وقود سعة 46 لتر، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان جوك موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 19 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 75 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة نيسان جوك موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 68 ألف جنيه .

ام جى وان موديل 2027

قوة سيارة ام جى وان موديل 2027 تصل إلي 181 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 285 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى وان موديل 2027

تباع سيارة ام جى وان موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 400 ألف جنيه .

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

قوة سيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 تصل إلي 200 حصان، وبها بطارية سعة 65 كيلووات/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027

تتوافر سيارة بى واى دى‬ اتو 2 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 349 ألف جنيه .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

خزان وقود سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 يصل إلي 51 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اكس 3 برو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 3 برو موديل 2027 تباع في سوق السيارات بسعر 960 ألف جنيه .

جاك JS4 موديل 2026

سرعة سيارة جاك JS4 موديل 2026 القصوي تصل إلي 170 كم/ساعة، وبها قوة 147 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 210 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك JS4 موديل 2026

يصل سعر سيارة جاك JS4 موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي مليون و 39 ألف جنيه .