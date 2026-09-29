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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات جديدة 2027 في السوق المصري

سيارات جديدة 2027 في السوق المصري
سيارات جديدة 2027 في السوق المصري
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: نيسان قشقاي، وام جى ار اكس 5 بلس، وهيونداي فينيو، واوبل جراند لاند، وهوندا زد ار فى .

نيسان قشقاي موديل 2027

تستمد سيارة نيسان قشقاي موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 206 كم/ساعة، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان قشقاي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة باو ام 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 574 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة باو ام 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 640 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة باو ام 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 674 ألف جنيه .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027

تحصل سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ووبها قوة 171 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 275 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027

تباع سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 450 ألف جنيه .

هيونداي فينيو موديل 2027

قوة سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تصل إلي 123 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وبها عزم دوران 151 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هيونداي فينيو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 850 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي فينيو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 920 ألف جنيه .

اوبل جراند لاند موديل 2027

خزان وقود سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 يصل إلي 54 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وتنتج قوة 180 حصان، وبها عزم دوران 240 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

اوبل جراند لاند موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 849 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 974 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اوبل جراند لاند موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 124 ألف جنيه .

هوندا زد ار فى موديل 2026

عزم دوران سيارة هوندا زد ار فى موديل 2026 يصل إلي 240 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هوندا زد ار فى موديل 2026

تباع سيارة هوندا زد ار فى موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 200 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027 نيسان قشقاي ام جى ار اكس 5 بلس نيسان قشقاي موديل 2027 ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2027 هيونداي فينيو موديل 2027 اوبل جراند لاند موديل 2027 هوندا زد ار فى موديل 2026

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