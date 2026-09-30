بي إم دبليو الفئة الثالثة 2027 الجديدة| صور

أعلنت شركة بي إم دبليو عن طرازها الجديد بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027، وتنتمي الفئة الثالثة لفئة السيارات السيدان، وتظهر بـ لغة تصميم نوي كلاسي الجديدة بتغييرات جذرية في التصميم الخارجي و الداخلي، ورصدت الفئة الثالثة 2027 الجديدة كلياً خلال اختبارها .

بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027

مواصفات بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027

زودت سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027 الجديد بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك كلوي ضخم الذي ميز عدد كبير من سياراتها خلال العقد الماضي، مع العودة إلى تصميم أقل ارتفاع وأكثر امتداداً نحو جانبي السيارة.

بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027

وفي سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027 ، يندمج الشبك الأمامي مع المصابيح النحيفة لتشكيل واجهة واحدة ممتدة، وتحصل كل وحدة إضاءة على خطين مائلين للإضاءة النهارية بتصميم مشابه لما قدمته الشركة في i3 الجديدة.

بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027

وتم نقل بعض ملامح i3 للجزء الخلفي بـ سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027، وبها مصابيح LED علي غطاء صندوق الأمتعة والناشر الخلفي، وبها غطاء محرك أطول، وبروز خلفي أكبر، وزجاج أمامي بتصميم أكثر تقليدية، نتيجة اختلاف البنية الميكانيكية عن السيارة الكهربائية، وبها نظام Panoramic iDrive الجديد الذي يعرض المعلومات الأساسية على مساحة ممتدة أسفل الزجاج الأمامي وفي مجال رؤية السائق، وبها شاشة المعلومات والترفيه المركزية المائلة.

محرك بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027

بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027

تحصل سيارة بي إم دبليو الفئة الثالثة موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي تيربو، ومدعوماً بنظام هجين خفيف 48 فولت، وتصل قوتها الإجمالية إلى 437 حصان، وعزم دورانها إلي 580 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها نظام xDrive للدفع الكلي، مع إمكانية تحويل القوة إلى العجلات الخلفية فقط عبر وضع خاص تطلق عليه بي إم دبليو اسم Drift Moment.