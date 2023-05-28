أرخص فئات نيسان صني موديل 2024 بالسوق المصري .. اعرف سعرها

تعتبر النسخة نيسان صني من ابرز السيارات التي قدمت داخل السوق المصري، والتي حازت على شعبية كبيرة نسبة إلى انتشارها، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الاقتصادية، وتقدم السيارة محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، تحمل موديل 2024، مع سعر يبدأ من 448.400 جنيه وذلك للفئة الاولى "مانيوال" والارخص سعرًا بين الفئات الاخرى.

وفي هذا السياق يستعرض موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لجميع فئات السيارة نيسان صني موديل 2024 في مصر، واهم مواصفاتها الفنية.

نيسان صني موديل 2024

مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024

تضم السيارة نيسان صني موديل 2024 محرك 1500 سي سي "4 سلندر"، ينتج قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب الوصول لسرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر/ساعة، بينما تستهلك 6.9 لتر من الوقود وذلك لكل 100 كيلومتر، وتعمل السيارة بناقل سرعات أوتوماتيك لجميع الفئات، عدا الفئة الاولى تأتي بناقل حركة من 5 سرعات "مانيوال".

نيسان صني موديل 2024

تحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على نظام صوتي من 4 مكبرات، بالاضافة إلى مكيف هواء، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، وقفل مركزي للابواب، مع امكانية فتح حقيبة التخزين وخزان الوقود من الداخل، وريموت للتحكم، إلى جانب تمتعها بمساحة رحبة، ووجود حامل للاكواب أمامي، ومسند يد قابل للطي بالناحية الخلفية.

نيسان صني موديل 2024

وتعتمد السيارة نيسان صني موديل 2024 على عدة تجهيزات اخرى مثل، جنوط رياضية، وسبويلر خلفي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع تحكم الاوامر الصوتية، وشاشة ملونة تعمل باللمس، وبلوتوث، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وبصمة دخول السيارة بدون مفتاح.

نيسان صني موديل 2024

الاسعار الرسمية لجميع فئات السيارة نيسان صني موديل 2024

الفئة الاولى نيسان صني موديل 2024 بسعر 448,400 جنيه.

الفئة الثانية نيسان صني موديل 2024 بسعر 479,500 جنيه.

الفئة الثالثة نيسان صني موديل 2024 بسعر 500,000 جنيه.

الفئة الرابعة نيسان صني موديل 2024 بسعر 514,000 جنيه.