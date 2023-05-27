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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ثاني أرخص سيارات "شيري" الرياضية في مصر .. اعرف سعرها

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، هي ثاني ارخص سيارة رياضية ضمن طرازات العلامة التجارية الصينية، بعد النسخة الشهيرة تيجو 3 والتتي تقدم عبر فئة واحدة بسعر 560 ألف جنيه، على عكس قرينتها 7 التي يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات بسعر يبدأ من 670 ألف جنيه.

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 شيري تيجو 7 موديل 2023 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات ثاني ارخص سيارة رياضية تقدمها شركة شيري في السوق المصري.

 شيري تيجو 7 موديل 2023 

مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2023 

 

تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 باقة من التجهيزات تتضمن، حساسات ركن خلفية، كاميرا، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، مكيف هواء، زر تشغيل وايقاف المحرك، فتحة سقف، شاشة ملونة لمسية في منتصف قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، وجنوط رياضية 18 بوصة، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومكابح ABS و EBD و BAS، وبرنامج ESP و HAC و DBC.

 شيري تيجو 7 موديل 2023 

وتعتمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ 6 سرعات، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يتمكن من انتاج 210 نيوتن/متر لعزم الدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 145 حصانا، و 6.3 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كم وذلك لمتوسط استهلاك السيارة من الوقود.

 شيري تيجو 7 موديل 2023 

اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 الرسمية في السوق المصري 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك BASELINE شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 670,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك HIGHLINE شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 730,000 جنيه.

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