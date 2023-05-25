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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أرخص فئات "كيا سبورتاج" 2023 بالسوق المصري |صور

كيا سبورتاج موديل 2023 
كيا سبورتاج موديل 2023 

تعتبر السيارة كيا سبورتاج موديل 2023، ضمن أبرز السيارات التي قدمها الصانع الكوري الجنوبي في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها محليًا من خلال 5 فئات من التجهيزات.

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كيا سبورتاج موديل 2023 

وتقدم الفئة الاولى والتي تعد ارخص فئات السيارة بسعر رسمي يبلغ مليون و 169.900 جنيه، و مليون و 279.900 جنيه لثاني ارخص فئات السيارة، بينما يصل سعر الفئة الاخيرة كاملة التجهيزات إلى مليون و 639.900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2023 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي لجميع فئات كيا سبورتاج موديل 2023  المطروحة في مصر.

 

تبلغ سعة محرك السيارة كيا سبورتاج موديل 2023  نحو 1600 سي سي، مع قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، 4 سلندر تيربو، وعزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات.

كيا سبورتاج موديل 2023 

وتستغرق السيارة كيا سبورتاج موديل 2023  زمن تسارع يقدر بـ 8.8 ثانية، وهي المدة الكافية للوصول من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 201 كيلومتر/ساعة.

كيا سبورتاج موديل 2023 

الاسعار الرسمية لسيارة كيا سبورتاج موديل 2023  بالسوق المصري 

 

الفئة الاولى LX موديل 2023 بسعر مليون و 169.900 جنيه.    

الفئة الثانية EX مويل 2023 بسعر مليون و 279.900 جنيه.

الفئة الثالثة A-T HIGHTLINE موديل 2023 بسعر مليون و 429.900 جنيه.

الفئة الرابعة TOP LINE موديل 2023 بسعر مليون و 559.900 جنيه.

الفئة الخامسة GT-LINE موديل 2023 بسعر مليون و 639.900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2023 
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