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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تقترب من المليون جنيه .. أسعار كيا اكسيد الجديدة في مصر |صور

كيا اكسيد
كيا اكسيد

تعتبر النسخة كيا اكسيد واحدة من ابرز اصدارات الصانع الكوري الجنوبي المقدمة بالسوق المصري، والتي يتم طرحها عبر فئتين من التجيهزات، بتصميم خارجي يتسم بالطابع الرياضي، مع سعر رسمي يبدأ من 949.900 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخبار احدث اسعار السيارة كيا اكسيد في السوق المصري.

كيا اكسيد

الأبعاد الخارجية للسيارة كيا اكسيد 

 

  • الطول الكلي 4395 مم.
  • العرض الكلي 1862 مم.
  • الارتفاع الكلي 1483 مم.
  • الارتفاع عن الارض 184 مم.
  • قاعدة العجلات 2650 مم.
  • سعة حقيبة التخزين الخلفية 426 لتر.
  • سعة خزان الوقود 50 لتر.
كيا اكسيد

تسارع السيارة كيا اكسيد وقدراتها الفنية 

 

يمكن للسيارة كيا اكسيد الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.2 ثانية، حيث تستخدم محرك تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة 160 حصانا، و 253 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كيا اكسيد

وتعتمد السيارة كيا اكسيد على ناقل سرعات أوتوماتيكمي مكون من 7 نقلات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.1 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

كيا اكسيد

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة كيا اكسيد في السوق المصري 

 

الفئة الاولى HIGHLINE كيا اكسيد بقيمة سعرية بلغت 949,900 جنيه.

الفئة الثانية TOP LINE كيا اكسيد بقيمة سعرية بلغت 999,900 جنيه.

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