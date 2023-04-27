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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لـ كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2023

شهدت قائمة سيارات شركة كيا المطروحة في مصر، بعض التغيرات السعرية الجديدة، والتي شملت النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، كيا سبورتاج موديل 2023، حيث ارتفعت اسعارها بنسبة تتراوح بين 80 ألفا وحتى 140 ألف جنيه.

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سعر كيا سبورتاج 2023 في مصر .. صور

كيا سبورتاج موديل 2023

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر بعد الزيادات الاخيرة وابرز مواصفاتها الفنية

كيا سبورتاج موديل 2023

تحتوي السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 على مكيف هواء، ومرايات جانبية كهربائية، وتجهيزات اخرى تتضمن جنوط رياضية تصل لـ 19 بوصة، بالاضافة إلى مصابيح LED، وفتحة سقف بانوراما، ونظام صوتي ترفيهي يدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

كيا سبورتاج موديل 2023

وتتمتع السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بخاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، وزر تشغيل المحرك وايقافه، مع حساسات ركن، ونظام الثبات الالكتروني، وكاميرا للتحكم، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في تجاوز المرتفعات والمنحدرات، بالاضافة إلى برنامج الثبات الالكتروني، ومكابح ABS و EBD.

كيا سبورتاج موديل 2023

وتعتمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في قدراتها الفنية على تقنية الجر الامامي للعجلات، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي "تيربو"، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

كيا سبورتاج موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر 

 

الفئة LX كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر مليون و170 ألف جنيه بدلاً من مليون و90 ألف جنيه.

الفئة EX كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر مليون و280 ألف جنيه بدلاً من مليون و 190 ألف جنيه.

الفئة H/L كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر مليون و430 ألف جنيه بدلاً من مليون 330 ألف جنيه.

الفئة T/L كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر مليون و560 ألف جنيه بدلاً من مليون و 430 ألف جنيه.

الفئة GT كيا سبورتاج موديل 2023 بسعر مليون و640 ألف جنيه بدلاً من مليون و 500 ألف جنيه.

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