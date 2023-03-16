شاهد| كيا EV9 الكهربائية 2024 بعد ظهورها رسمياً

ترتفع شعبية السيارات الكهربائية الجديدة بحجم كبير وبالتالي أعلنت شركة كيا الكورية لصناعة السيارات عن تقديم سياراتها الجديدة كيا EV9 الكهربائية 2024 ، تنتمي كيا EV9 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وهناك سيارات كهربائية جديدة لا تحتوي علي مساحة كبيرة داخلية علي عكس كيا EV9 الكهربائية الجديدة ومنها، ريفيان R1S وتيسلا موديل X.

سيارة كيا EV9 الكهربائية 2024 الجديدة

مقصورة كيا EV9 الكهربائية 2024

تقدم سيارة كيا EV9 الكهربائية 2024 بسبعة مقاعد، وحوامل أكواب، ومنافذ شحن، ولوحة عدادات بانوراما، وشاشة عريضة، وأجهزة قياس رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة لنظام الترفيه مقاس 12.3 بوصة، وشاشة مقاس 5 بوصة، وشاشة صغيرة للتحكم في المناخ، وحواف رمادية، وأزرار رقمية للنظام الترفيهي، مع أدوات تحكم في المناخ مبسطة، ووحدة تحكم مركزية، ولمسات معدنية، وشبكات لمكبرات الصوت.

سيارة كيا EV9 الكهربائية 2024 الجديدة

مواصفات كيا EV9 الكهربائية 2024 الخارجية

ظهرت سيارة كيا EV9 الكهربائية في صورة اختبارية عام 2021، تشبه سيارة كيا EV9 الكهربائية سيارة تيلورايد الكهربائية، وتتميز الواجهة الأمامية بوجه النمر، ومصابيح أمامية عمودية، ومصابيح متدفقة، وغطاء محرك منحوت، وألواح حماية سفلية زائفة، وفتحة تهوية منخفضة واسعة.

سيارة كيا EV9 الكهربائية 2024 الجديدة

تحتوي سيارة كيا EV9 الكهربائية 2024 علي خطوط حادة، ورفارف أمامية قوية، وأقواس عجلات التنبيه علي الفور، ومقابض أبواب مثبتة بشكل متساوي، وأعمدة سوداء، وسقف ناعم، وجنوط بأربعة أذرع، وخط ديناميكي بتطعيمات من الكروم، ومصابيح خلفية متدفقة، وجناح كبير، وكسوة سوداء لامعة تظهر في الصداد الفضي المصمم ليشبه ألواح الحماية السفلية.

سيارة كيا EV9 الكهربائية 2024 الجديدة

سعر كيا EV9 الكهربائية 2024 المتوقع وموعد إنتاجها :

والجدير بالذكر أن إنتاج سيارة كيا EV9 الكهربائية 2024 سيبدأ في هذا الخريف من العام الجاري، وتشير التوقعات إن أسعار كيا EV9 الكهربائية ستبدأ من 210 ألف ريال سعودي ، وتصل الي 262 ألف ريال سعودي.

