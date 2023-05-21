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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف الأسعار الجديدة لجميع سيارات كيا المقدمة في مصر .. صور

الاسعار الجديدة لقائمة
الاسعار الجديدة لقائمة سيارات كيا في مصر

تقدم شركة كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل النسخة الرياضية الشهيرة سبورتاج موديل 2023، والتي تقدم محليًا عبر 5 فئات من التجهيزات.

تقترب من المليون جنيه .. أسعار كيا اكسيد الجديدة في مصر |صور

السعر الجديد لـ كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر

كما تطرح شركة كيا نسختها اكسيد موديل 2022، عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 949.900 جنيه، بالاضافة إلى السيارة سورينتو موديل 2023 والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV الرياضية وذلك عبر فئتين من التجهيزات ايضا.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لقائمة سيارات شركة كيا المقدمة داخل السوق المصري ..

الاسعار الجديدة لقائمة سيارات كيا في مصر

1 – كيا سبورتاج موديل 2023 

 

تستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية من 7 نقلات، تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

الفئة الاولى بسعر 1,169,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,279,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,429,900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,559,900 جنيه

الفئة الخامسة بسعر 1,639,900 جنيه.

الاسعار الجديدة لقائمة سيارات كيا في مصر

2 – كيا اكسيد موديل 2022 

 

دعمت السيارة كيا اكسيد موديل 2022 بمحرك تيربو 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 160 حصانا، و 253 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.2 ثانية.

 

الفئة الاولى بسعر 949,900 جنيه

الفئة الثانية بسعر 999,900 جنيه

الاسعار الجديدة لقائمة سيارات كيا في مصر

3 – كيا سورينتو موديل 2023 

 

يمكن للسيارة كيا سورينتو موديل 2023 الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.5 ثانية، حيث تتمتع بمحرك قوة يمكنه ضخ 227 حصانا، بالاضافة إلى 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي.

 

الفئة الاولى بسعر 2,149,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2,399,900 جنيه.  

كيا السيارات الكورية سبورتاج موديل 2023 أكسيد موديل 2022 سورينتو موديل 2023

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