اعرف الأسعار الجديدة لجميع سيارات كيا المقدمة في مصر .. صور

تقدم شركة كيا عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل النسخة الرياضية الشهيرة سبورتاج موديل 2023، والتي تقدم محليًا عبر 5 فئات من التجهيزات.

كما تطرح شركة كيا نسختها اكسيد موديل 2022، عبر فئتين من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 949.900 جنيه، بالاضافة إلى السيارة سورينتو موديل 2023 والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV الرياضية وذلك عبر فئتين من التجهيزات ايضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لقائمة سيارات شركة كيا المقدمة داخل السوق المصري ..

الاسعار الجديدة لقائمة سيارات كيا في مصر

1 – كيا سبورتاج موديل 2023

تستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى علبة تروس أوتوماتيكية من 7 نقلات، تعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

الفئة الاولى بسعر 1,169,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,279,900 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,429,900 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,559,900 جنيه

الفئة الخامسة بسعر 1,639,900 جنيه.

الاسعار الجديدة لقائمة سيارات كيا في مصر

2 – كيا اكسيد موديل 2022

دعمت السيارة كيا اكسيد موديل 2022 بمحرك تيربو 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 160 حصانا، و 253 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 9.2 ثانية.

الفئة الاولى بسعر 949,900 جنيه

الفئة الثانية بسعر 999,900 جنيه

الاسعار الجديدة لقائمة سيارات كيا في مصر

3 – كيا سورينتو موديل 2023

يمكن للسيارة كيا سورينتو موديل 2023 الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.5 ثانية، حيث تتمتع بمحرك قوة يمكنه ضخ 227 حصانا، بالاضافة إلى 350 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات اوتوماتيكي.

الفئة الاولى بسعر 2,149,900 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2,399,900 جنيه.