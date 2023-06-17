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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سعر للزيرو.. شيفروليه اوبترا موديل 2023 في مصر

شيفروليه اوبترا موديل
شيفروليه اوبترا موديل 2023

تقدم شركة شيفروليه نسختها اوبترا موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، حيث تعد هذه السيارة واحدة من ابرز الاصدارات الاقتصادية بالسوق المصري، والتي تأتي باطلالة خارجية تنتمي إلى فئة السيدان مع حزمة من التقنيات الفنية.

 

اعرف مواصفات وسعر السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 في السوق المصري 

 

حصلت السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 على جنوط 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ونظام صوتي ترفيهي داخلي مع 4 مكبرات، ومدخل AUX وبلوتوث، و USB، وزجاج خلفي معتم، مع 4 زجاج كهربائي وقفل مركزي للابواب.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

دعمت السيارة بإنذار في حالة عدم ارتداء حزام الأمان، بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية للحماية بعدد 2، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وحساسات ركن خلفية لسهولة الاصطفاف.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

وتعتمد السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات دفع أمامي، مع محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه انتاج قوة قدرها 110 حصانا، و 146 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل لـ 170 كم/س، مع وقت زمني مدته 13.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

شيفروليه اوبترا موديل 2023

إبعاد السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 

 

  • طول السيارة 4597 مم.
  • عرض السيارة 1736 مم.
  • ارتفاع السيارة 1462 مم.
  • قاعدة عجلات 2640 مم.
  • حجم حقيبة التخزين 410 لترات.
شيفروليه اوبترا موديل 2023

اركب شيفروليه اوبترا موديل 2023 بهذا السعر 

 

تقدم السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2023 داخل السوق المصري بسعر رسمي يقدر بـ 541.500 جنيه.

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