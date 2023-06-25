أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2023 بالسوق المصرية.. صور

استطاعت شركة رينو عملاقة السيارات الفرنسية، أن تعزز السوق المصرية بالكثير من السيارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومنها النسخة الشهيرة "داستر" والتي تعود للسوق المحلية بموديلات 2023.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار ومواصفات السيارة رينو داستر موديل 2023 بالسوق المصرية

رينو داستر موديل 2023

مواصفات السيارة رينو داستر موديل 2023

تأتي السيارة رينو داستر موديل 2023 بمكيف هواء، وقفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية، مراة تعتيم داخلية، وشاشة ملونة تعمل باللمس، بالاضافة إلى امكانية التحكم بالاوامر الصوتية عبر عجلة القيادة، وعدد 4 زجاج كهربائي، إلى جانب حزمة مساعدة ابرزها حساسات ركن، كاميرا خلفية.

رينو داستر موديل 2023

وتظهر السيارة رينو داستر موديل 2023 بتصميم خارجي رياضي، مع اقطاب ثنائية على جانبية السقف، وجنوط رياضية مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2674 مم، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4341 مم، و 1804 مم للعرض، بالاضافة إلى ارتفاع يقدر بـ 1693 مم.

رينو داستر موديل 2023

وتعتمد السيارة رينو داستر موديل 2023 في قدراتها الفنية على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT "دفع أمامي"، مع محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، يمكنه انتاج 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/س في مدة تستغرق 12 ثانية.

رينو داستر موديل 2023

تعرف على الأسعار الرسمية للسيارة رينو داستر موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى أوتوماتيك H1 موديل 2023 بقيمة قدرها 880 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك H2 موديل 2023 بقيمة قدرها 950 ألف جنيه.