أرخص سيارة زيرو تحمل شعار رينو بالسوق المصري.. صور

مازالت السيارة سانديرو موديل 2023، هي ارخص سيارة تقدمها العلامة التجارية رينو في مصر، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، بمحرك 1600 سي سي، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

ارخص سيارة "زيرو" تحمل شعار رينو بالسوق المصري

تقدم السيارة رينو سانديرو 2023 بمحرك 1600 سي سي، ينكمن من انتاج قوة إجمالية قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى القدرة على التسارع من وضع الاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/س في فترة تستغرق 12.1 ثانية.

السيارة رينو سانديرو 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 176 كم/ساعة، بينما تضم من الداخل مكيف هواء يدوي، شاشة ملونة، نظام صوتي ترفيهي، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وقفل مركزي للابواب، كما تأتي جميع الابواب بزجاج كهربائي.

السيارة رينو سانديرو 2023

وتأتي السيارة سانديرو 2023 المقدمة من رينو، بتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، مع جنط رياضي، وشبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4058 مم للطول، و 1994 مم للعرض.

السيارة رينو سانديرو 2023

وجاءت السيارة بارتفاع يبلغ 1518 مم، و 2590 مم للطول الكلي لقاعدة العجلات، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 320 لتر، إلي جانب تمتع السيارة بعدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، وفرامل ABS و EBD، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

سعر ارخص سيارة تحمل شعار رينو بالسوق المصري "سانديرو 2023"

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2023 في مصر بسعر رسمي يبلغ 615 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة DYNAMIC.