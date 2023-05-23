أحدث أسعار رينو ميجان 2023 في مصر| صور

تعتبر السيارة رينو ميجان أحد أشهر وأعرق السيارات من فئة السيدان تواجداً في السوق المصري، وتتوفر بـ 7 فئات، وتتوفر بنوعين من المحركات، وتختلف التجهيزات والإضافات حسب الفئة.

رينو ميجان موديل 2023

مواصفات السيارة رينو ميجان موديل 2023

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

رينو ميجان موديل 2023

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

رينو ميجان موديل 2023

أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2023