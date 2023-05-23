عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت 800 ألف جنيه.. سيارات هاتشباك زيرو| صور

سيارات هاتشباك زيرو
سيارات هاتشباك زيرو

ينتشر في سوق السيارات المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 عالميا، حيث يعود ارتفاع أسعار السيارات الي العديد من العوامل الهامة منها، عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة .

مازدا 3 اليابانية الجديدة بـ510 آلاف جنيه| صور

بـ 70 ألف جنيه.. اركب فولفو ستيشن أوتوماتيك

يعرض موقع صدي البلد الإخباري 5 سيارات من فئة الهاتشباك في مصر موديل 2022 لا تتعدي أسعارها 800 ألف جنيه منها،  هيونداي بايون، فولفو V60 :


1- مازدا CX 3

زودت سيارة مازدا CX 3 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، ويصل سعة خزان وقود سيارة مازدا CX 3 الي 48 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 144 نيوتن/متر.

مازدا CX 3 موديل 2022 الهاتشباك

تتواجد سيارة مازدا CX 3 موديل 2022 الهاتشباك داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بفئة واحدة يصل سعرها الي 450 ألف جنيه .

2- الفاروميو جوليتا

تخرج سيارة الفاروميو جوليتا قوة 240 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1800 سي سي تيربو، وتستهلك 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم أقصي للدوران 340 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ، وتصل سرعته سيارة الفاروميو جوليتا القصوى الي 244 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 6 ثواني .

 الفاروميو جوليتا موديل 2022 الهاتشباك

تأتي سيارة الفاروميو جوليتا موديل 2022 الهاتشباك في السوق المصير للسيارات الجديدة بسعر يبدأ من 450 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي 500 ألف جنيه للفئة الثانية، و 650 الف جنيه للفئة الثالثة .

3- هيونداي I20

تحتوي سيارة هيونداي I20 علي محرك سعة 1400 سي سي، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتخرج عزم أقصي للدوران 134 نيوتن/متر، ويساعد محرك سيارة هيونداي I20 القوي علي إنتاج قوة 99 حصان.

هيونداي I20 موديل 2022 الهاتشباك

تبدأ أسعار سيارة هيونداي I20 موديل 2022 الهاتشباك من 625 ألف جنيه وتصل الي 710 ألف جنيه .

4- فولفو V60

تتسارع سيارة فولفو V60 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية، بفضل محركها الذى ينتج قوة 190 حصان، وتمتلك سيارة فولفو V60 محرك سعة 2000 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

 فولفو V60 موديل 2022 الهاتشباك

تتوافر سيارة فولفو V60 موديل 2022 الهاتشباك بفئة واحدة في مصر يصل سعرها الي 775 ألف جنيه مصري .

5- هيونداي بايون

تخرج سيارة هيونداي بايون عزم أقصي للدوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وتستهلك 10.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 100 حصان، وتحتوي سيارة هيونداي بايون علي محرك سعة 1400 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

هيونداي بايون موديل 2022 

سعر سيارة هيونداي بايون موديل 2022 في سوق السيارات المصري يبدأ من 680 ألف جنيه، ويصل الي 815 ألف جنيه .

مازدا Cx 3 هيونداي i20 فولفو V60 هيونداي بايون الفاروميو جوليتا سيارات هاتشباك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 280 جنيها اليوم.. الذهب ينهار مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن

تصل إلى 7%.. زيادة جديدة في أجور العاملين بالدولة بداية يوليو المقبل

الأهلي مهدد بغرامة مالية ضخمة بسبب ابن أكرم توفيق.. تفاصيل

قرار عاجل من الأهلي في قضية كهربا

رسميا.. الزمالك يخطر وزارة الشباب والرياضة بعزل مرتضى منصور

توضيح عاجل من الضرائب بشأن راتب لاعب المصارعة أحمد بغدودة.. تفاصيل بالأرقام

الضرائب توضح حقيقة تحصيل 14 ألف جنيه من مكافأة لاعب منتخب المصارعة أحمد بغدودة

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن أزمة التخلف عن السداد بأمريكا

موضوعات متعلقة

أكسنت RB موديل 2023 متاحة للشراء بهذا السعر

بـ 70 ألف جنيه.. اركب فولفو ستيشن أوتوماتيك

بعد زيادة الأسعار.. فيات أوتوماتيك بـ 40 ألف جنيه

سيارات كهربائية جديدة بـ مليون ونص| صور

أخبار السيارات| أنظمة توفر الراحة عند القيادة.. هيونداي ألنترا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة

سيارات دفع رباعي جديدة بـ250 ألف ريال سعودي| صور

بتقنيات حديثة.. تويوتا تاكوما 2024 الجديدة| صور

هيونداي ألنترا 2024 الجديدة تظهر لأول مرة

ترشيحاتنا

رواق الأزهر بعد تضامن المرصد مع مصطفى محمد: المثلية حرب على البشرية

الليلة ب 3 آلاف جنيه.. اعترافات قواد يعلن عن فتيات لقضاء سهرة حمراء بالعجوزة

المخابرات الألمانية تبحث عن موظفين يتحدثون اللغة العربية.. تفاصيل

كارثة اقتصادية.. أزمة الديون تهدد 250 بنكا أمريكيا

5 أبراج كل ما تكبر تحلى .. أنت منهم ؟

انخفاض أسعار الذهب.. ماذا يحمل المستقبل لسوق المعدن الأصفر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطيع من جاموس الماء يهرب إلى حمام سباحة في بريطانيا.. صور

لن تصدق .. سعر غير متوقع لفستان شيرين عبد الوهاب

بنفرح بأحلى رجوة.. ماذا قالت الملكة رانيا في حفل حناء خطيبة ولي العهد؟

بـ7 خطوات.. جمال شعبان يكشف عن طرق فعالة لخفض ضغط الدم المرتفع

فيديو

عن قلبي لـ محمد شاكر تتخطى نصف مليون مشاهدة على اليوتيوب

تسريب امتحان اللغة الأجنبية | تحذير عاجل من وزارة التعليم لطلاب الإعدادية

هيبقى معاك مليون جنيه.. عملات مصرية قديمة مطلوبة |تفاصيل

طعنة في الرقبة.. تفاصيل انفصال فنانة شهيرة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ