تحت 800 ألف جنيه.. سيارات هاتشباك زيرو| صور

ينتشر في سوق السيارات المصري للسيارات الجديدة الكثير من طرازات السيارات التي يبحث عنها المواطنين المصريين، خصوصا بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2022 عالميا، حيث يعود ارتفاع أسعار السيارات الي العديد من العوامل الهامة منها، عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة .

يعرض موقع صدي البلد الإخباري 5 سيارات من فئة الهاتشباك في مصر موديل 2022 لا تتعدي أسعارها 800 ألف جنيه منها، هيونداي بايون، فولفو V60 :



1- مازدا CX 3

زودت سيارة مازدا CX 3 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتحتوي علي محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 110 حصان، ويصل سعة خزان وقود سيارة مازدا CX 3 الي 48 لتر، وتخرج عزم أقصي للدوران 144 نيوتن/متر.

مازدا CX 3 موديل 2022 الهاتشباك

تتواجد سيارة مازدا CX 3 موديل 2022 الهاتشباك داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بفئة واحدة يصل سعرها الي 450 ألف جنيه .

2- الفاروميو جوليتا

تخرج سيارة الفاروميو جوليتا قوة 240 حصان، بفضل احتوائها علي محرك سعة 1800 سي سي تيربو، وتستهلك 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتخرج عزم أقصي للدوران 340 نيوتن/متر، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ، وتصل سرعته سيارة الفاروميو جوليتا القصوى الي 244 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 6 ثواني .

الفاروميو جوليتا موديل 2022 الهاتشباك

تأتي سيارة الفاروميو جوليتا موديل 2022 الهاتشباك في السوق المصير للسيارات الجديدة بسعر يبدأ من 450 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي 500 ألف جنيه للفئة الثانية، و 650 الف جنيه للفئة الثالثة .

3- هيونداي I20

تحتوي سيارة هيونداي I20 علي محرك سعة 1400 سي سي، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتخرج عزم أقصي للدوران 134 نيوتن/متر، ويساعد محرك سيارة هيونداي I20 القوي علي إنتاج قوة 99 حصان.

هيونداي I20 موديل 2022 الهاتشباك

تبدأ أسعار سيارة هيونداي I20 موديل 2022 الهاتشباك من 625 ألف جنيه وتصل الي 710 ألف جنيه .

4- فولفو V60

تتسارع سيارة فولفو V60 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.2 ثانية، بفضل محركها الذى ينتج قوة 190 حصان، وتمتلك سيارة فولفو V60 محرك سعة 2000 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

فولفو V60 موديل 2022 الهاتشباك

تتوافر سيارة فولفو V60 موديل 2022 الهاتشباك بفئة واحدة في مصر يصل سعرها الي 775 ألف جنيه مصري .

5- هيونداي بايون

تخرج سيارة هيونداي بايون عزم أقصي للدوران يصل الي 134 نيوتن/متر، وتستهلك 10.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 100 حصان، وتحتوي سيارة هيونداي بايون علي محرك سعة 1400 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

هيونداي بايون موديل 2022

سعر سيارة هيونداي بايون موديل 2022 في سوق السيارات المصري يبدأ من 680 ألف جنيه، ويصل الي 815 ألف جنيه .