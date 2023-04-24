مازدا 3 اليابانية الجديدة بـ510 آلاف جنيه| صور

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الشبابية الجديدة موديل 2022، ومن ضمن تلك السيارات مازدا 3 موديل 2022 اليابانية، وتتميز مازدا 3 باحتوائها علي العديد من المميزات التكنلوجية المتقدمة، بالإضافة الي تصميمها الجريء الشبابي ومحركها القوي، وتقدم سيارة مازدا 3 بفئتين وساء سيدان أو هاتشباك .

مازدا 3 موديل 2022



يقدم موقع صدى البلد مواصفات وسعر سيارة مازدا 3 فئه موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة :

سيارة مازدا 3 موديل 2022

أبعاد مازدا 3

جاءت سيارة مازدا 3 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4660 مم، وعرض 1795 مم، وارتفاع 1440 مم، وقاعدة عجلات بطول 2725 مم، وتصل سعة الحقيبة الخلفية الي 454 لتر .

سيارة مازدا 3 2022

مواصفات الأمان لـ مازدا 3

تحتوي سيارة مازدا 3 علي الكثير من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، ومثبت سرعة، وريموت كنترول، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للحماية من الصدام، وحساسات للاصطفاف، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

سيارة مازدا 3

مقصورة مازدا 3

تحتوي مقصورة سيارة مازدا 3 من الداخل علي الكثير من المميزات التكنلوجية المتطورة ومنها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وزجاج كهربائي، وباور ستيرنج، وشاشة تعمل باللمس، وكاميرا خلفية للاصطفاف، و AUX، وUSB، وبلوتوث، ونظام صوتي، وكاسيت.

مقصورة مازدا 3

محرك مازدا 3

تخرج سيارة مازدا 3 قوة 110 حصان، وعزم أقصي للدوران 146 نيوتن/متر، وذلك بفضل احتوائها علي محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع سيارة مازدا 3 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وتستهلك 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

سيارة مازدا 3 موديل 2022

سعر مازدا 3

تباع سيارة مازدا 3 موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بسعر 510 ألف جنيه للفئة الأولي .