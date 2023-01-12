مازدا 2 أوتوماتيك مستعملة بـ 240 ألف جنيه | صور

تعتبر السيارة مازدا 2 أحد أشهر الإصدارات اليابانية في السوق المصري بفئة الهاتشباك، وتتميز باعتماديتها وجودتها العالية، كما تأتي بتصميم فاخر وأنيق.

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

مازدا 2 موديل 2016

مواصفات مازدا 2 موديل 2016:

تتوفر السيارة مواصفات مازدا 2 موديل 2016 بخيارين من المحركات:

المحرك الأول رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي، يولد قوة 91 حصانا، بينما المحرك الثاني رباعي الأسطوانات، سعة 1500 لتر، يولد قوة تصل الى 108 حصانا، و 139 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تتسارع السيارة مازدا 2 موديل 2016 من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 12 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 185 كيلومتر في الساعة، وتتصل جميع خيارات محركات مازدا 2 2016 بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من ست سرعات، أو يدوي من ست سرعات.

مازدا 2 موديل 2016

سعر السيارة مازدا 2 موديل 2016 في سوق المستعمل المصري:

يتراوح سعر السيارة مازدا 2 موديل 2016 أوتوماتيك في سوق المستعمل من 240 ألف جنيه حتى 260 ألف جنيه، قد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ونوع ناقل الحركة ومستوى الكماليات والداخلية حالتها، بالإضافة للمسافة المقطوعة.