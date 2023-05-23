بـ 70 ألف جنيه.. اركب فولفو ستيشن أوتوماتيك

يضم السوق المصري للمستعمل العديد من طرازات السيارات المستعملة التي تناسب جميع فئات المجتمع المصري وتساعدهم علي التنقل، والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة وتخفف عليهم مشقة التنقل في المواصلات العامة، ويتوافر بالسوق المستعمل جميع فئات السيارات منها السيدان والهاتشباك والكروس اوفر، ومن ضمن هذه السيارات فولفو ستيشن موديل 1979 ، والتي تقدم من قبل الصانع السويدي للسيارات .

فولفو ستيشن موديل 1979

محرك فولفو ستيشن

فولفو ستيشن موديل 1979

تحصل سيارة فولفو ستيشن موديل 1979 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، مكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتحتوي علي علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض السيارة للبيع باللون النبيتي، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة فولفو ستيشن

فولفو ستيشن موديل 1979

تحتوي مقصورة سيارة فولفو ستيشن موديل 1979 علي الكثير من التجهيزات منها، زجاج كهربائي، ومقابض أبواب داخلية، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وراديو، وكاسيت، و4 سماعات بالأبواب الداخلية، وأحزمة أمان، وأضاءه داخلية للقراءة، وفرش مقاعد من الجلد، ودرج تخزين أمامي مثبت بالتابلوه، وأذرعه تم تثبيتها بجانب مقود الحركة، ومخارج تهوية أمامية.

تصميم فولفو ستيشن الخارجي

فولفو ستيشن موديل 1979

تظهر سيارة فولفو ستيشن موديا 1979 من الخارج بشكل مميز بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وأضاءه خلفية، وإشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، ومقابض أبواب من النيكل، ومرايات جانبية من النيكل، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة فولفو .

سعر فولفو ستيشن

فولفو ستيشن موديل 1979

تتوافر سيارة فولفو ستيشن موديل 1979 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .