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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمحرك جبار.. فولفو 740 أوتوماتيك بـ 50 ألف جنيه

فولفو 740 موديل
فولفو 740 موديل 1985

يحتوي سوق السيارات المصري للمستعمل علي باقة متنوعة من السيارات التي يرغب في اقتناؤها الكثير من المصريين، ومن ضمن هذه السيارات فولفو 740 التي يتم إنتاج فولفو 740 موديل 1985 من قبل الصانع السويدي للسيارات، وتنتمي  فولفو 740 الي فئة السيارات السيدان العائلية، وتتميز  فولفو 740 عن غيرها بفضل محركها القوي، وتصميمها المميز .

 فولفو 740 موديل 1985

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محرك فولفو 740

 فولفو 740 موديل 1985

زودت سيارة فولفو 740 بمحرك سعة 2000 سي سي، وتقدم  فولفو 740 للبيع باللون الأبيض، وتصل قوة المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت السيارة من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، ولكن يوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية حتي شهر 10 من العام الجاري .

مواصفات  فولفو 740

 فولفو 740 موديل 1985

تحتوي مقصورة سيارة  فولفو 740 السيدان علي الكثير من المميزات لحديثة منها، راديو، وكاسيت، ونظام صوتي بالأبواب الأربعة، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج تخزين إضافي تم تثبيته بالتابلوه الأمامي، وكونسول وسطي، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي ناقل الحركة، وأحزمة أمان أمامية، وأضاءه داخلية للقراءة، وزجاج كهربائي، ومخارج تهوية أمامية.

 فولفو 740 موديل 1985

تمتلك سيارة فولفو 740 من الخارج مظهر أنيق ومميز بفضل احتوائها علي، أضاءه أمامية، وأضاءه خليفة ، وشبكة أمامية عريضة يتوسها شعار شركة  فولفو السويدية، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومرايات جانبية باللون الأسود يمكن ضبطها بشكل يدوي، ومقابض أبواب خارجية من النيكل كروم، وجرائد تم تثبتيها في منتصف الابواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي بالسيارة، و4 جنوط للكاوتش.

سعر فولفو 740

 فولفو 740 موديل 1985

سعر سيارة فولفو 740 موديل 1985 في سوق السيارات المصري بسعر 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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