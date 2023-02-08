تعتبر فولفو إحدى أبرز شركات صناعة السيارات في العالم التي تعهدت بالتحول إلى انتاج السيارات الكهربائية فقط بحلول نهاية العقد الحالي، حيث تستثمر الشركة السويدية أموالاً طائلة في تحويل نطاق منتجاتها ومنشآت الإنتاج الخاصة بها، وأوضحت أنها تعمل على تطوير عدد كبير من السيارات الكهربائية الجديدة حاليًا، ووفقًا لتقرير جديد ستطلق فولفو 6 سيارات جديدة على الأقل تعمل بالبطاريات بحلول عام 2026.

فولفو تطلق 6 سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2026

تأتي المعلومات من وكالة رويترز التي حصلت على معلوماتها من شخصين على دراية بالخطط داخل الشركة السويدية، يقال إن فولفو ستحول طرازاتها الأساسية بما في ذلك جميع سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات، وسيارات السيدان ، وسيارات الهاتشباك الكبيرة، إلى سيارات كهربائية وستطلق شاحنة كهربائية فاخرة جديدة للسوق الصينية، وفي أستراليا ستتحول فولفو إلى تشكيلة سيارات كهربائية بحتة بحلول عام 2026.

فولفو تطلق 6 سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2026

في وقت سابق من هذا العام، تم الإبلاغ عن أن فولفو تخطط لإطلاق نسختها الخاصة من Zeekr 009 MPV للأسواق الآسيوية، لم تقم العلامة التجارية مطلقًا بإنتاج سيارة عائلية في الماضي وتريد تشغيلها بأمان باستخدام طراز موجود كقاعدة، ووفقًا للمعلومات المتاحة، سيتم تعديل تصميم MPV ليناسب لغة تصميم فولفو.

فولفو تطلق 6 سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2026

وذكرت رويترز أيضًا أن فولفو نقلت أعمال التطوير على سيارات السيدان المستقبلية والشاحنة ذات الثلاثة صفوف المذكورة إلى مركز أبحاثها في شنجهاي، يتوقع المنشور أيضًا أن تتحول سيارات الدفع الرباعي XC90 و XC60 إلى سيارات كهربائية بالكامل، ويبدو أن الشيء نفسه ينطبق أيضًا على S60 و S90، بالإضافة لإصدارات V60و V90الخاصة بهما.

فولفو تطلق 6 سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2026

أحدث منتج جديد لشركة فولفو هو EX90 ، وهي سيارة دفع رباعي كهربائية كبيرة مكونة من ثلاثة صفوف ظهرت لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، تحتوي السيارة على حزمة بطارية ضخمة تبلغ 111 كيلو وات في الساعة، وهي جيدة لنطاق يقدر بنحو 300 ميل لكل شحنة واحدة.

فولفو تطلق 6 سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2026

يتميز الإصدار الأقوى بمحرك مزدوج مع ذروة إنتاج تبلغ 496 حصانًا (370 كيلووات) وعزم دوران فوري يبلغ 671 رطلاً (910 نيوتن متر)، ويعتبر إصدار 2024 EX90متاح الآن للطلب المسبق، على الرغم من أن الأسعار لم يتم الكشف عنها حتى الآن.