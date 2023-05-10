فولفو و سوبارو.. أكثر 5 سيارات أماناً خلال 2023 | صور

يبحث دائما المقبلين علي الشراء عن سيارات تحتوي علي وسائل أمان وسلامة عالية، وذلك يعطي شعور بالأمان للسائق والركاب، بالإضافة الي أن وسائل الأمان بالسيارات تساعد ملاك السيارات علي الخروج بسياراتهم دون الشعور بالخوف أو القلق من وقوع أي حادث سير وذلك بفضل المميزات التي تملكها أغلب السيارات ومنها، فولفو XC60 ، فولكس فاجن جولف.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات جديدة ذات مواصفات أمان عالية :

1- فولفو XC60

تصل سرعة سيارة فولفو XC60 القصوي الي 220 كم/ساعة، وتنتج قوة 245 حصان، وعزم أقصي للدوران 350 نيوتن/متر، بفضل محركها الذي يصل سعته الي 2000 سي سي تيربو، ويصل سعة خزان الوقود بسيارة فولفو XC60 الي 60 لتر، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 6.8 ثانية، وتستهلك 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

فولفو XC60 موديل 2023

سعر سيارة فولفو XC60 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري يبدأ من 2 مليون و 505 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي 3 مليون و 55 ألف جنيه.

2- فولكس فاجن جولف

تخرج قوة سيارة فولكس فاجن جولف من محرك سعة 1400 سي سي، ومدعوم بعبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتحتاج سيارة فولكس فاجن جولف الي 4.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وتخرج قوة 150 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

فولكس فاجن جولف موديل 2023

يبلغ سعر سيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 في سوق السيارات المصري مليون و 290 ألف جنيه .

3- سوبارو XV

تتسارع سيارة سوبارو XV من 0-100 كم/ساعة في 13.9 ثانية، وتحتاج الي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات، ومحركها يصل سعته الي 1600 سي سي، وتنتج سوبارو XV قوة 114 حصان، وعزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان الوقود الي 63 لتر، وتصل سرعتها القصوى الي 175 كم/ساعة .

سيارة سوبارو XV موديل 2022

الفئة الاولي من سوبارو XV موديل 2022 تباع بسعر 829 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة سوبارو XV موديل 202 تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوبارو XV موديل 2022 تباع بسعر 999 ألف جنيه .

4- هيونداي اكسنت RB

تحتاج سيارة هيونداي اكسنت RBالي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، وبها علبة تروس أوتوماتيك، ويصل سعة خزان وقودها الي 43 لتر، وتمتلك سيارة هيونداي اكسنت RB محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 125 حصان، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 كم/ساعة .

هيونداي اكسنت RB موديل 2023



تبدأ أسعار سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 من 460 ألف جنيه للفئة الأولي، ويرتفع السعر ليصل الي 509 الف جنيه.

5- نيسان صني

تخرج سيارة نيسان صني عزم أقصي للدوران يصل الي 134 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان الوقود الي 41 لتر، وتحتاج السيارة الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات وصولا 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتملك سيارة نيسان صني ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

نيسان صني موديل 2023

تتوافر سيارة نيسان صني موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري، بأسعار تبدأ من 398 ألف جنيه، وتصل الي 465 ألف جنيه لأعلي فئه .