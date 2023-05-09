مازدا وسوبارو.. سيارات يابانية زيرو تبدأ من 720 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، وذلك جاء نتيجة مرر قطاع صناعة السيارات بالعديد من التعثرات بسبب عدم استقرار سعر الدولار، وعدم توافر بعض الأجزاء التي تدخل في صناعة السيارات.

يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات جديدة موديل 2022 و 2023 أسعارها تبدأ من 720 ألف جنيه، ومنهم سيارة هوندا أكورد ، وتويوتا كورولا.

1- نيسان صني

تنتج سيارة نيسان صني قوة 108 حصان، وتتسارع من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتستهلك السيارة 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتملك سيارة نيسان صني محرك سعة 1500 سي سي، ويصل سعة خزان وقودها الي 41 لتر، وتخرج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

نيسان صني موديل 2023

تباع سيارة نيسان صني موديل 2023 السيدان في سوق السيارات المصري بأسعار تبدأ من 398 ألف جنيه للفئة الأولي وترتفع الي 464 ألف جنيه لأعلي فئة .

2- مازدا 3

تنتمي سيارة مازدا 3 الي فئه السيارات السيدان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتستهلك سيارة مازدا 3 من الوقود 6.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران 146 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 51 لتر، وتنتج قوة 110 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 200 كم/ساعة .

مازدا 3 موديل 2022

تتوافر سيارة مازدا 3 موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بسعر 510 ألف جنيه للفئة الأولي، و 610 ألف جنيه لفئة الفول أوبشن .

3- سوبارو امبريزا

تتسارع سيارة سوبارو امبريزا من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستهلك 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتنتج عزم أقصي للدوران 150 كم/ساعة، وتنتج قوة 114 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 179 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقود سيار ة سوبارو امبريزا الي 50 لتر .

سوبارو امبريزا موديل 2022

تقدم سيارة سوبارو امبريزا موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات الجديدة بفئة واحدة يصل سعرها الي 729 ألف جنيه .

4- تويوتا كورولا

يصل سعة خزان سيارة تويوتا كورولا الي 43 لتر، وتنتج عزم أقصي للدوران 71 نيوتن/متر، وتخرج سيارة تويوتا كورولا السيدان قوة 71 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك ، ويوجد بها محرك سعه 1800 سي سي.

تويوتا كورولا موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 في سوق السيارات المصري بـ 740 ألف جنيه، وتصل الي مليون و 275 ألف جنيه .

5- هوندا أكورد

تستخدم سيارة هوندا أكورد محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم /ساعة في 7.5 ثانية، وبها عبلة تروس أوتوماتيك من فئة CVT، وتصل سرعة سيارة هوندا أكورد القصوى الي 205 كم/ساعة، وتحتاج الي 7.5 لتر لقطع مسافة 1 00 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 56 لتر .

هوندا أكورد موديل 2022

تأتي سيارة هوندا أكورد موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي مليون و 495 ألف جنيه .