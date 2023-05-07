بعد معاقبة ميسي| أغلى 3 سيارات يمتلكها نجم باريس سان جيرمان

يمتلك الأعب ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان أغلي السيارات الفارة، ويعتبر أحد لاعبي كرة القدم الذين يملكون أسطول سيارات فاخرة، بالإضافة الي أن ليونيل ميسي من أحد لاعبي كرة القدم الأكثر اجرآ في العالم .

وانتقل الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان من نادي طفولته برشلونة، وهو الآن يتقاضى راتب سنوي 75 مليون دولار تقريباً، وتصل أرباحه السنوية إلى 110 ملايين دولار.

- بعد الضجة التي أحدثها ميسي

أنتقل ليونيل ميسي الي السعودية مع عائلته بصفته سفير للسياحة في المملكة العربية السعودية، ولتقط عدة صور مع أسرته في العديد من الأماكن السياحية بالسعودية، جاءت تلك الزيارة عقب خسارة فريق ميسي أمام لوريان في الدوري الفرنسي.

ميسي برفقة عائلته بالسعودية

يقضي ليونيل ميسي موسمه الأخير في نادي باريس سان جيرمان، ودارت الشائعات انه يرفض التجديد لهم، وهناك الكثير من الأندية تهتم بانضمام ليونيل ميسي اليهم ومنهم نادي الهلال السعودي،

سافر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق دون علم ناديه باريس سان جيرمان، وبسبب ذلك قرر النادي معاقبة ميسي بحرمانه من التدريب الجماعي واللعب مع الفريق لمدة أسبوعين.

وقدم ميسي اعتذار رسمي للنادي ولزملائه، في فيديو نشره على صفحته على إنستجرام قائلاً : "أردت أن أنشر هذا الفيديو بعد كل ما حدث، وفي البدية أود أن أعتذر لزملائي وللنادي، لقد ظننت بصدق أننا سنأخذ يوم راحة بعد مباراة لوريان مثلما حدث عادة في كل الأسابيع الماضية، وقد كانت هذه الرحلة إلى السعودية مجدولة مسبقا، وقمت بالفعل بإلغائها سابقا ولم أتمكن من إلغائها مجددا".

يمتلك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي العديد من السيارات الفاخرة منها، Pagani Zonda، و Mercedes SLS، و Ferrari 335 S Spider Scaglietti وغيرهم من السيارات.



- يعرض موقع صدى البلد الأخباري أغلي 3 سيارات يمتلكهم الاعب ليونيل ميسي :



1- فيراري 335 إس سبايدر سكاليتي



يطلق علي سيارة فيراري 335 إس سبايدر سكاليتي اسم " الحصان الجامح" وتعمل بمحرك 12 سلندر، سعة 4000 سي سي، وتصل سرعة سيارة فيراري 335 إس سبايدر سكاليتي القصوى الي 300كم/ساعة، وبها ناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات.

سيارة فيراري 335 إس سبايدر سكاليتي

تتوافر سيارة فيراري 335 إس سبايدر سكاليتي بـ 4 نسخ في العالم فقط، وهي من أغلي السيارات لدي لاعب كرة القدم ميسي، وقام ميسي بشرائها في مزاد مقابل 36 مليون دولار .

2- مرسيدس بنز SLS AMG

تعمل سيارة مرسيدس بنز SLS AMG التي يمتلكها الأعب ميسي بمحرك 8 أسطوانات سعة 6200 سي سي، وتنتج قوة 571 حصان، وعزم دوران 650 نيوتن/متر.

سيارة مرسيدس بنز SLS AMG

حصل ميسي علي سيارة مرسيدس بنز SLS AMG بسعر 642 ألف دولار أمريكي ، حيث أن تلك السيارة لا يقودها ميسي كثيرا ودائما متواجدة في مرأبه.

3- باجاني زوندا تريكولور

يمتلك الأعب ليونيل ميسي إصدار خاص من سيارة باجاني زوندا وهي Tricolore وتعمل هذه السيارة الوحش بمحرك 12 سلندر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة 678 حصان، وعزم أقصي للدوران 780 نيوتن/متر.

سيارة باجاني زوندا تريكولور

اشتري النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيارة باجاني زوندا تريكولور بـ 2 مليون دولار.

والجدير بالذكر إن القيمة الصافية لسيارات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يصل سعرها إلي 600 مليون دولار، مما يجعله أحد أغنى الرياضيين في العالم.