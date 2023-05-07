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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار بيجو 2008 موديل 2023 في مصر .. صور

بيجو 2008 موديل 2023
بيجو 2008 موديل 2023

شهدت قائمة سيارات شركة بيجو المطروحة في مصر، بعد التغيرات السعرية شملت النسخة 2008 موديل 2023، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة تراوحت بين 80 ألف و 85 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا داخل السوق المصري.

أسعار بيجو 3008 موديل 2023 الجديدة بالسوق المصري .. صور

بهذا السعر في مصر .. اشتري أرخص سيارات بيجو موديل 2023

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2023 داخل السوق المصري، وابرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 2008 موديل 2023

تأتي السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بعدد من التجهيزات منها، فرامل ABS و EBD، وخاصية دعم المكابح BA، بالاضافة إلى نظام التوازن الالكتروني ESP، وحساسات ركن خلفية وامامية للفئات عالية التجهيز، إلى جانب وجود كاميرا خلفية و 360 درجة، ومرايات جانبية كهربائية، ونظام متابعة ضغط الاطارات.

بيجو 2008 موديل 2023

وزودت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بمكيف هواء يدوي وأوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز، وفرامل يد كهربائية.

بيجو 2008 موديل 2023

وحصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الاداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالاضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بيجو 2008 موديل 2023

أحدث الأسعار الرسمية للسيارة بيجو 2008 موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها  979.990 ألف جنيه بدلاً من 899.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون 54.990 ألف جنيه بدلاً من 974.990 ألف جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون 119.990 ألف جنيه بدلاً من مليون و34 ألف جنيه.

بيجو 2008 موديل 2023
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