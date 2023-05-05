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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو تقدم نسختها الجديدة 2008 "FACELIFT" 2024 .. صور

بيجو 2008 FACELIFT
بيجو 2008 FACELIFT موديل 2024

تواصل عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية "بيجو" من تألقها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة المنتظرة عالميًا، 2008 FACELIFT موديل 2024، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المدمجة كروس اوفر SUV.

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بيجو تقدم نسختها الجديدة 2008 "FACELIFT "2024

بيجو 2008 FACELIFT موديل 2024

ظهرت السيارة بيجو 2008 FACELIFT موديل 2024 بعدة لمسات داخلية انيقة، بعد أن تمتعت المقصورة بشاشة عرض للوسائط المتعددة يصل قياسها إلى 10 بوصة، بالاضافة إلى وجود مقود حركة متعدد المهام، وفرامل يد كهربائية، نظام صوتي وترفيهي مع تطبيق MyPeugeot المميز الذي يسمح بتسجيل الرحلة ملاحيًا، إلى جانب تخزين جميع فواتير الصيانة كنسخ رقمية.

بيجو 2008 FACELIFT موديل 2024

تأتي السيارة بمحرك كهربائي بقوة اجمالية بلغت 154 حصانا، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.5 ثانية، بالاضافة إلى بطارية سعة 54 كليووات/ساعة، بينما تستغرق مدة الشحن 30 دقيقة للوصول من 0 لـ 80%، إلى جانب مدى للسيارة يقدر بـ 406 كم.

بيجو 2008 FACELIFT موديل 2024

ومن المنتظر أن تقدم السيارة بمحرك هجين سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 134 حصانا، و 28 حصانا لقوة المحرك الكهربائي، بينما تستمد السيارة اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

بيجو 2008 FACELIFT موديل 2024

وظهرت السيارة من خلال الصور المطروحة بتصميم يبدو اكثر شراسة، بعد أن تمتعت بمصابيح ضباب معاد تصميمها، وبعض التغيرات في مفهوم الشبكة الامامية، إلى جانب عدة لمسات تزيد من قوة هذه السيارة الرياضية الانيقة، وتصميم جديد للجنوط الرياضية المستخدمة.

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