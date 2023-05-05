أسعار بيجو 3008 موديل 2023 الجديدة بالسوق المصري .. صور

شهدت السيارة بيجو 3008 موديل 2023، زيادة سعرية هي الأحدث خلال شهر مايو الجاري، قدرت بنسبة تتراوح بين 90 ألف و 110 آلاف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV.

أحدث اسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2023 بالسوق المصري وأبرز مواصفاتها الفنية

بيجو 3008 موديل 2023

القدرات الفنية وأداء السيارة بيجو 3008 موديل 2023

تستغرق السيارة بيجو 3008 موديل 2023 مدة قدرها 8.9 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة وذلك من نقطة الثبات 0.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 206 كيلومتر في الساعة.

تستهلك بيجو 3008 موديل 2023 نسبة من الوقود بلغت 5.7 لتر عند خوضها مسافات قدرها 100 كيلومتر.

بيجو 3008 موديل 2023

تستخدم السيارة بيجو 3008 موديل 2023 علبة تروس أوتوماتيكية الاداء مكونة من 6 سرعات "دفع أمامي".

تستمد بيجو 3008 موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1600 سي سي.

تنتج السيارة قوة إجمالية قدرها 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر.

بيجو 3008 موديل 2023

الأسعار الجديدة للسيارة بيجو 3008 موديل 2023 في مصر

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون 289.990 ألف جنيه بدلاً من مليون و199.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون 399.990 ألف جنيه بدلاً من مليون و309.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون 544.990 ألف جنيه بدلاً من مليون 434.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2023 بسعر مليون و554.990 ألف جنيه بدلاً من مليون 444.990 ألف جنيه.