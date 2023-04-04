اعرف السعر الجديد لـ بيجو 2008 موديل 2023 |صور

تقدم شركة بيجو الفرنسية العديد من السيارات الرياضية داخل السوق المصري، ومنها السيارة 2008 موديل 2023 والتي شهدت زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 30 ألفا و40 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" أحدث سعر لفئات السيارة بيجو 2008 موديل 2023 وأبرز المواصفات الفنية.

بيجو 2008 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 2008 موديل 2023

تنطلق السيارة بيجو 2008 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.3 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 5 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

بيجو 2008 موديل 2023

تعتمد السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي "تيربو"، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، كما ينتج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

بيجو 2008 موديل 2023

تعمل السيارة بيجو 2008 موديل 2023 عبر منظومة الدفع الامامي، حيث تتسارع العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.

بيجو 2008 موديل 2023

الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 2008 موديل 2023

قاعدة العجلات 2605 مم.

الطول الكلي 4300 مم.

عرض السيارة الاجمالي 1815 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 160 مم.

الارتفاع الكلي للسيارة 1530 مم.

سعة التخزين الخلفية 434 لترا.

سعة خزان الوقود 44 لترا.

بيجو 2008 موديل 2023

الأسعار الجديدة للسيارة بيجو 2008 موديل 2023

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 899,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 974,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,034,990 جنيه.