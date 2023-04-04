عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف السعر الجديد لـ بيجو 2008 موديل 2023 |صور

بيجو 2008 موديل 2023
بيجو 2008 موديل 2023

تقدم شركة بيجو الفرنسية العديد من السيارات الرياضية داخل السوق المصري، ومنها السيارة 2008 موديل 2023 والتي شهدت زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 30 ألفا و40 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة التي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر SUV.

بعد أسعار أبريل الجديدة .. أرخص سيارة "زيرو" من بيجو بالسوق المصري

أحدث أسعار بيجو 508 الجديدة بالسوق المصري | صور

ويقدم موقع "صدى البلد" أحدث سعر لفئات السيارة بيجو 2008 موديل 2023 وأبرز المواصفات الفنية.

بيجو 2008 موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة بيجو 2008 موديل 2023

 

  • تنطلق السيارة بيجو 2008 موديل 2023 من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.3 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة 5 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
بيجو 2008 موديل 2023 
  • تعتمد السيارة بيجو 2008 موديل 2023 على محرك ثلاثي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي "تيربو"، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، كما ينتج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.
بيجو 2008 موديل 2023 
  • تعمل السيارة بيجو 2008 موديل 2023 عبر منظومة الدفع الامامي، حيث تتسارع العجلات بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات.
بيجو 2008 موديل 2023 

الأبعاد الخارجية للسيارة بيجو 2008 موديل 2023 

 

  • قاعدة العجلات 2605 مم.
  • الطول الكلي 4300 مم.
  • عرض السيارة الاجمالي 1815 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 160 مم.
  • الارتفاع الكلي للسيارة 1530 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 434 لترا.
  • سعة خزان الوقود 44 لترا.
بيجو 2008 موديل 2023 

الأسعار الجديدة للسيارة بيجو 2008 موديل 2023 

 

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 899,990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 974,990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2023 بسعر 1,034,990 جنيه.

بيجو 2008 موديل 2023 
بيجو اخبار العراق موديل 2023 بيجو 2008 السيارة بيجو 2008 موديل 2023 الاسعار الجديدة بيجو 2008 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا| نهائي مبكر للأهلي.. والتاريخ ينحاز للأحمر

عاصفة رملية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رحيل 12 مدربا في الدوري الإنجليزي..ماذا قال يورجن كلوب عن إقالته ؟

فعل فاضح السبب.. سلمى الشيمي تنتظر عقوبة رادعة

مفاجأة عن انتقال إمام عاشور للأهلي.. والصفقة ستكبد الأحمر مبلغ كبير

أحمد فتوح يرفض تمديد عقده مع النادي.. صدمة لجماهير الزمالك

النيابة تكشف سر قيام أب بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية ..فيديو

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ترشيحاتنا

بيت الزكاة والصدقات يوزع مساعدات عينية وأجهزة كهربائية على أسر جنوب سيناء

قبل مثوله أمام القضاء.. دفاع ترامب: القضية سخيفة واضطهاد سياسي

خطة من محورين تؤمن لمصر احتياجاتها من القمح

ندوة رمضانية..مصطفى حسني في ضيافة جامعة حلوان غدآ

هل يجوز قراءة الفاتحة في التشهد أو الركوع والسجود بدلا من التسبيح؟

اعرف السعر الجديد لـ بيجو 2008 موديل 2023 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكفتة المشوية بالفرن

إسعاد يونس تخطف الأنظار بأغنية البيانولا فى الحلقة الأخيرة من كامل العدد

الوداد والرجاء والترجي| من هو الفريق الأسهل أمام الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مكعب من الشيكولاتة الداكنة؟

فيديو

بعد ايجابية عينة شريف إكرامي.. تعرف على أشهر حالات تعاطي المنشطات بالملاعب/فيديوجراف

حقيقة خلاف درة مع وفاء عامر بسبب مسلسل محمد رمضان.. فيديو

الفنان شيكو يتعرض لحادث في فيلمه الجديد.. فيديو

تصريحات محمد لطفي : مقصرتش في حق هيثم زكي ..وأرفض التلامس ومشهدي مع هيفاء وهبي تمثيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ