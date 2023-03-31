بيجو 5008 موديل 2023 بخصم 70%.. تفاصيل

تعتبر السيارة بيجو 5008 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، هي واحدة من السيارات التي يمكن شرائها من قبل المصريين العاملين في الخارج، والدخول بها إلى الأراضي المصرية، مع الحصول على تخفيض يقدر بـ 70% للمصريين في دول الخليج والدول غير الأوروبية التي ليست لها معاملة جمركية خاصة مع مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قيمة الوديعة الدولارية للسيارة بيجو 5008 موديل 2023 وارد السعودية

بيجو 5008 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 5008 موديل 2023

تضم السيارة بيجو 5008 موديل 2023 محرك 1600 سي سي ، رباعي الأسطوانات، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 165 حصانا، وعزم اقصى للدوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مع تقنية الدفع الامامي.

بيجو 5008 موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة بيجو 5008 موديل 2023 نحو 219 كيلومتر في الساعة، بينما تستغرق مدة زمنية قدرها 8.3 ثانية، للانطلاق إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، مع متوسط استهلاك من الوقد يقدر بـ 6.5 لتر لكل 100 كم.

بيجو 5008 موديل 2023

تحتوي السيارة بيجو 5008 موديل 2023 على عدد من التجهيزات منها، حساسات حركة امامية وخلفية، خاصية دخول السيارة بدون مفتاح، زر تشغيل المحرك وايقافه، ومكيف هواء أوتوماتيكي، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، عجلة قيادة تدعم التحكم بالاوامر الصوتية، شاشة ملونة تعمل باللمس، وكاميرا 360 درجة.

بيجو 5008 موديل 2023

قيمة الوديعة الدولارية للسيارة بيجو 5008 موديل 2023

تقدر قيمة الوديعة الدولارية للسيارة بيجو 5008 موديل 2023 وارد السعودية بـ 12.024 ألف دولار.