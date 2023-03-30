باجاني يوتوبيا.. ظهور مميز للسيارة الإيطالية الخارقة| فيديو وصور

تعتبر لامبورجيني ريفويلتو الجديدة كليًا حديث الساعة في الوقت الحالي، ولكن هناك سيارة خارقة إيطالية أخرى تم الكشف عنها قبل بضعة أشهر، هي باجاني يوتوبيا، حيث ظهر أحدث مشروع لـ Horacio Pagani في فيديو رسمي جديد تم تصويره في مدينة مانتوفا التاريخية في شمال إيطاليا.

باجاني يوتيوبيا

اختارت شركة باجاني في الفيديو نموذجاً ذا طابع غامق عن سيارة المدينة الفاضلة، حيث تم طلاء الهيكل المنحوت باللون الأسود اللامع مع نسج مرئية من ألياف الكربون، وتم تشطيب العجلات المطروقة باللون الذهبي، مع حلقات التهوية على شكل توربينات من ألياف الكربون، ، مما سيجعلها تتشابه مع سيارة باتمان.

باجاني يوتيوبيا

كما لاحظ بعض المعلقين على يوتيوب فإن منظر السيارة الذي تشاهده في اللقطات المصورة ينتمي إلى مدينة مانتوفا وهي مدينة تقع في منطقة لومباردي بإيطاليا، وفقًا لـ ويكبيديا ، تم إعلان Centro storico في مانتوفا كموقع تراث عالمي من قبل اليونسكو ، للحفاظ على كنوزها المعمارية، المشهد مثالي لاستعراض تصميم السيارة الجديدة، والتي تبدو في المنزل مباشرةً في الفناء الأمامي لقصر من العصور الوسطى.

باجاني يوتيوبيا

ظهرت سيارة باجاني يوتيوبيا لأول مرة في سبتمبر 2022 باعتبارها الفصل التالي في سلالة زوندا وهويرا على عكس بعض منافسيها ، فإنها لا تزال قضية تستخدم محرك يعمل بالبنزين فقط ، وهو محرك AMG مزدوج الشاحن التوربيني 6.0 لتر V12 ينتج 852 حصان (627 كيلو واط / 864 حصان) و 811 رطل قدم (1100 نيوتن متر) من عزم الدوران دون أي نوع من الطاقة الكهربائية، تنتقل الطاقة إلى المحور الخلفي ، مع وجود خيار للمشترين بين ناقل حركة يدوي أو ناقل حركة أوتوماتيكي.

باجاني يوتيوبيا

على الرغم من سعرها الباهظ الذي يبلغ حوالي 2.5 مليون دولار ، فقد تم حجز جميع نسخ يوتوبيا الباغ 99 نسخة.