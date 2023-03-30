سعر سيتروين C5 اير كروس الجديدة بالسوق المصري| صور

شهدت أسعار العلامة التجارية الفرنسية سيتروين تحديثاً جديداً لخريطة أسعار معظم سيارتها المطروحة بالسوق المصري، وعلى رأسها السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الشكل الجديد.
مواصفات السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023
تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.
وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كم / ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة.
قياسات وأبعاد السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023
الطول الكلي: 4.500 متر
العرض الكلي: 1.860 متر
الارتفاع الكلي: 1.689 متر
قاعدة العجلات: 2.730 متر
سعة صندوق السيارة: 516 لترات
سعة خزان الوقود: 53 لترًا
سعر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023
- سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,059,000 جنيه
- سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,189,000 جنيه
- سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,229,000 جنيه
- سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,319,000 جنيه