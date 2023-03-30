سعر سيتروين C5 اير كروس الجديدة بالسوق المصري| صور

شهدت أسعار العلامة التجارية الفرنسية سيتروين تحديثاً جديداً لخريطة أسعار معظم سيارتها المطروحة بالسوق المصري، وعلى رأسها السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الشكل الجديد.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

مواصفات السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كم / ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

الطول الكلي: 4.500 متر

العرض الكلي: 1.860 متر

الارتفاع الكلي: 1.689 متر

قاعدة العجلات: 2.730 متر

سعة صندوق السيارة: 516 لترات

سعة خزان الوقود: 53 لترًا

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سعر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023