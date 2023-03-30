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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيتروين C5 اير كروس الجديدة بالسوق المصري| صور

سيتروين C5 اير كروس
سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

شهدت أسعار العلامة التجارية الفرنسية سيتروين تحديثاً جديداً لخريطة أسعار معظم سيارتها المطروحة بالسوق المصري، وعلى رأسها السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الشكل الجديد.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

مواصفات السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي  تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كم / ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

 قياسات وأبعاد السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

الطول الكلي: 4.500 متر

العرض الكلي: 1.860 متر

الارتفاع الكلي: 1.689 متر

قاعدة العجلات: 2.730 متر

سعة صندوق السيارة: 516 لترات

سعة خزان الوقود: 53 لترًا

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سعر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

  • سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,059,000 جنيه
  • سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,189,000 جنيه
  • سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,229,000 جنيه
  • سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,319,000 جنيه

 

 

 

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سيتروين C5 اير كروس سيتروين

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